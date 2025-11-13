https://ria.ru/20251113/prava-2054733286.html
Володин рассказал, водительские права каких стран признают в России
Володин рассказал, водительские права каких стран признают в России - РИА Новости, 13.11.2025
Володин рассказал, водительские права каких стран признают в России
Россия признает водительские права только тех стран, где русский язык имеет официальный статус, остальные должны сдавать экзамены, заявил председатель Госдумы... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T13:07:00+03:00
2025-11-13T13:07:00+03:00
2025-11-13T13:07:00+03:00
россия
вячеслав володин
госдума рф
авто
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575184476_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_ad215a82dbb6acee456307fbe6c79a87.jpg
https://ria.ru/20250928/prava-2044873385.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575184476_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_786197c26b47fdbf899422dd86e069c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вячеслав володин, госдума рф, авто, общество
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Авто, Общество
Володин рассказал, водительские права каких стран признают в России
РФ признаёт водительские права стран, где русский язык имеет официальный статус
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Россия признает водительские права только тех стран, где русский язык имеет официальный статус, остальные должны сдавать экзамены, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Те, кто приезжает из страны, где русский язык не имеет статуса официального, мы не можем признавать (их водительские - ред.) права, и в данном случае гражданам этих стран надо сдавать правила, экзамены, в этом только случае они смогут получить права на вождение автомобиля", - сказал он на пленарном заседании.
Володин
добавил, что знание русского языка – это базовый вопрос в признании иностранных водительских прав в РФ
.