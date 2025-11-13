Рейтинг@Mail.ru
Володин рассказал, водительские права каких стран признают в России
13.11.2025
Володин рассказал, водительские права каких стран признают в России
Володин рассказал, водительские права каких стран признают в России
Россия признает водительские права только тех стран, где русский язык имеет официальный статус, остальные должны сдавать экзамены, заявил председатель Госдумы... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T13:07:00+03:00
2025-11-13T13:07:00+03:00
2025
Володин рассказал, водительские права каких стран признают в России

РФ признаёт водительские права стран, где русский язык имеет официальный статус

Мужчина получает водительское удостоверение
Мужчина получает водительское удостоверение - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина получает водительское удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Россия признает водительские права только тех стран, где русский язык имеет официальный статус, остальные должны сдавать экзамены, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Те, кто приезжает из страны, где русский язык не имеет статуса официального, мы не можем признавать (их водительские - ред.) права, и в данном случае гражданам этих стран надо сдавать правила, экзамены, в этом только случае они смогут получить права на вождение автомобиля", - сказал он на пленарном заседании.
Володин добавил, что знание русского языка – это базовый вопрос в признании иностранных водительских прав в РФ.
Бланк водительского удостоверения нового образца
Водительские права будут отзывать при выявлении ряда опасных заболеваний
28 сентября, 10:10
28 сентября, 10:10
 
Россия Вячеслав Володин Госдума РФ Авто Общество
 
 
