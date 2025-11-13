https://ria.ru/20251113/pozhar-2054791346.html
В Татарстане на предприятии "Нижнекамскнефтехим" потушили пожар
В Татарстане на предприятии "Нижнекамскнефтехим" потушили пожар - РИА Новости, 13.11.2025
В Татарстане на предприятии "Нижнекамскнефтехим" потушили пожар
Возгорание произошло на территории одного из подразделений предприятия "Нижнекамскнефтехим", огонь потушен, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС России по... РИА Новости, 13.11.2025
россия
