В Москве при пожаре в доме пять человек спасли с помощью спецустройств

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пять человек удалось спасти при помощи специальных устройств при пожаре в многоэтажном жилом доме на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"При тушении пожара в квартире на восьмом этаже 12-этажного жилого дома на улице Дыбенко при помощи специальных устройств спасены пять человек", - сказал собеседник агентства.