В Москве при пожаре в доме пять человек спасли с помощью спецустройств
В Москве при пожаре в доме пять человек спасли с помощью спецустройств - РИА Новости, 13.11.2025
В Москве при пожаре в доме пять человек спасли с помощью спецустройств
Пять человек удалось спасти при помощи специальных устройств при пожаре в многоэтажном жилом доме на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 13.11.2025
В Москве при пожаре в доме пять человек спасли с помощью спецустройств
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пять человек удалось спасти при помощи специальных устройств при пожаре в многоэтажном жилом доме на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"При тушении пожара в квартире на восьмом этаже 12-этажного жилого дома на улице Дыбенко при помощи специальных устройств спасены пять человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, причина возгорания и его площадь уточняются.