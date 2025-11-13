https://ria.ru/20251113/pozhar-2054658698.html
В Оренбурге ликвидировали пожар в жилом доме
В Оренбурге ликвидировали пожар в жилом доме
Пожар в жилом доме в Оренбурге ликвидирован, в ПВР обратились шесть человек, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 13.11.2025
В Оренбурге ликвидировали пожар в жилом доме, в ПВР обратились шесть человек