В Оренбурге ликвидировали пожар в жилом доме

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пожар в жилом доме в Оренбурге ликвидирован, в ПВР обратились шесть человек, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Пожар в Оренбурге полностью ликвидирован. В ПВР обратились шесть человек. К тушению были привлечены 86 человек и 33 единицы техники", - говорится в сообщении ведомства.