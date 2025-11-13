Рейтинг@Mail.ru
В Оренбурге ликвидировали пожар в жилом доме
07:53 13.11.2025
В Оренбурге ликвидировали пожар в жилом доме
В Оренбурге ликвидировали пожар в жилом доме
происшествия, оренбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Оренбурге ликвидировали пожар в жилом доме

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пожар в жилом доме в Оренбурге ликвидирован, в ПВР обратились шесть человек, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Ранее региональный главк МЧС сообщал, что кровля жилого дома горит в Оренбурге на площади в одну тысячу "квадратов", травмирован один человек, 220 эвакуированы.
"Пожар в Оренбурге полностью ликвидирован. В ПВР обратились шесть человек. К тушению были привлечены 86 человек и 33 единицы техники", - говорится в сообщении ведомства.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
При пожаре в больнице в Саратовской области пострадали семь человек
ПроисшествияОренбургРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
