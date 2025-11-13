https://ria.ru/20251113/pozhar-2054631788.html
В Оренбурге ликвидировали горение на крыше жилого дома
В Оренбурге ликвидировали горение на крыше жилого дома - РИА Новости, 13.11.2025
В Оренбурге ликвидировали горение на крыше жилого дома
Открытое горение кровли жилого дома в Оренбурге ликвидировано, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T01:01:00+03:00
2025-11-13T01:01:00+03:00
2025-11-13T01:01:00+03:00
происшествия
оренбург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038489901_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f9082477def027c6b1359c35b817e44c.jpg
https://ria.ru/20251015/lugansk-2048497968.html
оренбург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038489901_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3127c52746dabb458e0f35ef2ffa577a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, оренбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Оренбург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Оренбурге ликвидировали горение на крыше жилого дома
В Оренбурге ликвидировали открытое горение кровли жилого дома