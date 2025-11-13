Рейтинг@Mail.ru
01:01 13.11.2025
В Оренбурге ликвидировали горение на крыше жилого дома
В Оренбурге ликвидировали горение на крыше жилого дома
происшествия, оренбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Оренбург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы
Сотрудники противопожарной службы. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Открытое горение кровли жилого дома в Оренбурге ликвидировано, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Ранее региональный главк МЧС сообщал, что кровля жилого дома горит в Оренбурге на площади в одну тысячу "квадратов", травмирован один человек, 220 человек эвакуированы.
"Открытое горение в Оренбурге ликвидировано", - говорится в сообщении пресс-службы.
Пожарные работают на месте происшествия - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
В Луганске в жилом доме загорелась крыша и чердак
15 октября, 22:47
 
ПроисшествияОренбургРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
