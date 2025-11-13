Рейтинг@Mail.ru
В Приморье свыше ста участников СВО бесплатно получили помощь стоматолога - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:52 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/pomosch-2054650456.html
В Приморье свыше ста участников СВО бесплатно получили помощь стоматолога
В Приморье свыше ста участников СВО бесплатно получили помощь стоматолога - РИА Новости, 13.11.2025
В Приморье свыше ста участников СВО бесплатно получили помощь стоматолога
Свыше 100 участников специальной военной операции воспользовались введенной в Приморье мерой поддержки по бесплатному зубопротезированию, сообщает краевое... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T05:52:00+03:00
2025-11-13T05:52:00+03:00
общество
сергей игнатьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1988997498_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_026c67e8a783257d27dcc1e2b97ef978.jpg
https://ria.ru/20250627/gosduma-2025704532.html
https://ria.ru/20251029/reabilitatsiya-2051366403.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1988997498_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_229882b81214ec72bc4de9f1de4ec9cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, сергей игнатьев
Общество, Сергей Игнатьев
В Приморье свыше ста участников СВО бесплатно получили помощь стоматолога

В Приморье более ста участников СВО получили бесплатное зубопротезирование

© iStock.com / ArtistGNDphotographyСтоматолог делает анестезию пациенту
Стоматолог делает анестезию пациенту - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© iStock.com / ArtistGNDphotography
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя – РИА Новости. Свыше 100 участников специальной военной операции воспользовались введенной в Приморье мерой поддержки по бесплатному зубопротезированию, сообщает краевое правительство.
"В краевом минздраве отметили, что активность обращений растёт: в 2023 году помощь получил один человек, в 2024 году – 22 пациента, в нынешнем году за стоматологической помощью уже обратились 79 участников. В ближайшее время стоматологическую ортопедическую помощь получит ещё 51 человек, для которых протезирование уже запланировано", - говорится в сообщении.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
В ГД рассказали о бесплатной программе реабилитации для участников СВО
27 июня, 06:24
Главный врач Краевой стоматологической поликлиники Сергей Игнатьев, чьи слова приводятся в сообщении, отметил, что такая мера поддержки востребована, за услугой обращаются все больше участников СВО. Такую медицинскую помощь оказывают по месту жительства бесплатно.
По данным министерства здравоохранения Приморья, на программу зубопротезирования в 2025 году выделено 9,5 миллиона рублей, в 2026 году будет предусмотрено 15,7 миллиона рублей.
Кроме того, в Приморье для участников СВО предусмотрены медицинские консультации и реабилитация. Работает координационный центр с "горячей линией", где военнослужащие и участники их семей могу уточнить вопросы оказания медпомощи, записаться на прием к врачу и оформить необходимые документы.
Также ранее власти сообщали, что участники СВО могут пройти курс реабилитации на термальных источниках слаборадоновых вод в филиале краевого клинического кожно-венерологического диспансера в селе Чистоводное.
Участник специальной военной операции проходит реабилитацию - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Участники спецоперации бесплатно проходят реабилитацию в Приморье
29 октября, 05:37
 
ОбществоСергей Игнатьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала