В Приморье свыше ста участников СВО бесплатно получили помощь стоматолога

ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя – РИА Новости. Свыше 100 участников специальной военной операции воспользовались введенной в Приморье мерой поддержки по бесплатному зубопротезированию, сообщает краевое правительство.

"В краевом минздраве отметили, что активность обращений растёт: в 2023 году помощь получил один человек, в 2024 году – 22 пациента, в нынешнем году за стоматологической помощью уже обратились 79 участников. В ближайшее время стоматологическую ортопедическую помощь получит ещё 51 человек, для которых протезирование уже запланировано", - говорится в сообщении.

Главный врач Краевой стоматологической поликлиники Сергей Игнатьев , чьи слова приводятся в сообщении, отметил, что такая мера поддержки востребована, за услугой обращаются все больше участников СВО. Такую медицинскую помощь оказывают по месту жительства бесплатно.

По данным министерства здравоохранения Приморья, на программу зубопротезирования в 2025 году выделено 9,5 миллиона рублей, в 2026 году будет предусмотрено 15,7 миллиона рублей.

Кроме того, в Приморье для участников СВО предусмотрены медицинские консультации и реабилитация. Работает координационный центр с "горячей линией", где военнослужащие и участники их семей могу уточнить вопросы оказания медпомощи, записаться на прием к врачу и оформить необходимые документы.