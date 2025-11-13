ВАРШАВА, 13 ноя – РИА Новости. Польша строит второе заграждение на границе с Белоруссией, сообщает радиостанция RMF24.
"Польша начала строительство второго заграждения на границе с Белоруссией в Подляском воеводстве, материалы уже подвозятся к месту строительства. Новое заграждение представляет собой четырехметровое ограждение из сетки-рабицы с двумя дополнительными витками колючей проволоки, предназначенное для сдерживания мигрантов, перебравшихся через первый пятиметровый забор", - отмечает радио.
Завершение работ запланировано на конец января или, самое позднее, на начало весны.
По состоянию на 11 ноября этого года в Подляском воеводстве были задержаны 1428 нелегальных мигрантов. За аналогичный период 2024 года этот показатель составил не менее 5015 человек.
Первый пограничный забор на польско-белорусской границе — это стальной барьер, построенный Польшей в ответ на миграционный кризис, обострившийся в 2021 году. Строительство началось в январе 2022 года и было завершено летом того же года. Длина забора составляет около 186 километров, а высота — 5,5 метра, включая 5 метров стальной конструкции и 0,5 метра спиралей колючей проволоки наверху. Кроме того, были установлены камеры, датчики движения и тепловизоры.