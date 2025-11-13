Спикер польского сейма подал в отставку

ВАРШАВА, 13 ноя - РИА Новости. Спикер сейма Польши Шимон Холовня подал в отставку, сообщил политик на пресс-конференции в четверг.

« "Я только что подписал заявление об отставке с поста спикера сейма в соответствии с коалиционным соглашением", - сказал Холовня, который является председателем партии "Польша 2050", входящей в состав правящей коалиции.

Он уточнил что передает пост спикера представителю коалиции "Левых" Влодимежу Чажастому.

"Сегодня я хочу передать обязанности спикера сейма указанному в коалиционном соглашении Влодимежу Чажастому", - сказал Холовня.

Отвечая на вопросы журналистов, Холовня заявил, что самым сложным для него было приведение к присяге нового президента Польши Кароля Навроцкого минувшим летом, так как тот был выдвинут оппозиционной партией "Право и справедливость".

По словам спикера, некоторые политики искушали его не приводить Навроцкого к присяге.

"Самым трудным было приведение к присяге президента Навроцкого. Вы помните, что мне тогда некоторые нашептывали - может, отложить, может, отменить, может, перенести", - сказал он.

По его мнению, если бы избранный президент Польши не был приведен к присяге, это стало бы "очень небезопасным сценарием".

"Я многократно обращал внимание, насколько безответственными были заявления: "Раз выиграл не наш, то мы скорректируем выбор поляков", - заключил Холовня.