Спикер польского сейма подал в отставку
15:56 13.11.2025 (обновлено: 16:27 13.11.2025)
Спикер польского сейма подал в отставку
Спикер польского сейма подал в отставку - РИА Новости, 13.11.2025
Спикер польского сейма подал в отставку
Спикер сейма Польши Шимон Холовня подал в отставку, сообщил политик на пресс-конференции в четверг. РИА Новости, 13.11.2025
Спикер польского сейма подал в отставку

Спикер сейма Польши Шимон Холовня заявил об уходе в отставку

ВАРШАВА, 13 ноя - РИА Новости. Спикер сейма Польши Шимон Холовня подал в отставку, сообщил политик на пресс-конференции в четверг.
«
"Я только что подписал заявление об отставке с поста спикера сейма в соответствии с коалиционным соглашением", - сказал Холовня, который является председателем партии "Польша 2050", входящей в состав правящей коалиции.
Он уточнил что передает пост спикера представителю коалиции "Левых" Влодимежу Чажастому.
"Сегодня я хочу передать обязанности спикера сейма указанному в коалиционном соглашении Влодимежу Чажастому", - сказал Холовня.
Отвечая на вопросы журналистов, Холовня заявил, что самым сложным для него было приведение к присяге нового президента Польши Кароля Навроцкого минувшим летом, так как тот был выдвинут оппозиционной партией "Право и справедливость".
По словам спикера, некоторые политики искушали его не приводить Навроцкого к присяге.
"Самым трудным было приведение к присяге президента Навроцкого. Вы помните, что мне тогда некоторые нашептывали - может, отложить, может, отменить, может, перенести", - сказал он.
По его мнению, если бы избранный президент Польши не был приведен к присяге, это стало бы "очень небезопасным сценарием".
"Я многократно обращал внимание, насколько безответственными были заявления: "Раз выиграл не наш, то мы скорректируем выбор поляков", - заключил Холовня.
Ранее Холовня заявлял, что претендует на пост верховного комиссара ООН по делам беженцев.
В миреПольшаООНКароль НавроцкийПраво и справедливость
 
 
