15:45 13.11.2025 (обновлено: 15:46 13.11.2025)
Туск прокомментировал участие Навроцкого в марше националистов в Варшаве
Туск прокомментировал участие Навроцкого в марше националистов в Варшаве

© Getty Images / Omar MarquesУчастники марша, организованного националистическими движениями, в Варшаве
© Getty Images / Omar Marques
Участники марша, организованного националистическими движениями, в Варшаве
ВАРШАВА, 13 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил обеспокоенность участием президента страны Кароля Навроцкого в Марше независимости в Варшаве, на котором врагами республики были представлены Запад, Европейский союз и Украина.
В столице Польши ежегодно по случаю Дня независимости, отмечаемого 11 ноября, проводится националистический марш. В этом году в нем, по разным данным, приняли участие от 100 до 300 тысяч человек, включая Навроцкого, являющегося политическим оппонентом Туска. На марше звучали антиправительственные и антимиграционные лозунги, сжигались флаги ЕС.
"То, что на марше... отправляли меня в Берлин, было даже забавно. Менее забавно то, что для марширующих врагами были Запад, Европейский союз и Украина, а не Россия. И совсем уж не смешно то, что их возглавил президент Республики Польша", - написал Туск в социальной сети Х.

Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Польша не будет ставить интересы Украины выше своих, заявил Навроцкий
12 ноября, 11:39
 
