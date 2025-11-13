Туск прокомментировал участие Навроцкого в марше националистов в Варшаве

ВАРШАВА, 13 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил обеспокоенность участием президента страны Кароля Навроцкого в Марше независимости в Варшаве, на котором врагами республики были представлены Запад, Европейский союз и Украина.
В столице Польши ежегодно по случаю Дня независимости, отмечаемого 11 ноября, проводится националистический марш. В этом году в нем, по разным данным, приняли участие от 100 до 300 тысяч человек, включая Навроцкого, являющегося политическим оппонентом Туска. На марше звучали антиправительственные и антимиграционные лозунги, сжигались флаги ЕС.
«
"То, что на марше... отправляли меня в Берлин, было даже забавно. Менее забавно то, что для марширующих врагами были Запад, Европейский союз и Украина, а не Россия. И совсем уж не смешно то, что их возглавил президент Республики Польша", - написал Туск в социальной сети Х.