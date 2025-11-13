"Кошелек" Зеленского выехал в Польшу за четыре часа до обысков, пишут СМИ

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Фигурант громкого дела о коррупции в сфере энергетики на Украине бизнесмен Тимур Миндич, которого также называют "кошельком" Владимира Зеленского, выехал в Польшу с Украины за четыре с половиной часа до обысков в его квартире, сообщает издание "Украинская правда".
"Тимур Миндич пересек границу в пункте пропуска Грушев в направлении Польши в 2.09 ночи (по местному времени - ред.). Это произошло за четыре с половиной часа до обысков", - сообщает издание.
По данным источников, во время обысков у других фигурантов дела были найдены доказательства того, что они еще 7 ноября знали, что на понедельник антикоррупционными органами запланированы какие-то мероприятия.
Десятого ноября НАБУ и САП объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Прошли обыски у совладельца фирмы "Квартал 95" бизнесмена Тимура Миндича, а также у главы минюста Германа Галущенко и в компании "Энергоатом", близких к бизнесмену. По данным следствия, участники коррупционной схемы в энергетике отмыли около 100 миллионов долларов. В тот же день НАБУ начало публиковать первые фрагменты аудиозаписей разговоров в квартире Миндича, во время которых обсуждались коррупционные схемы. Всего насчитывается более 1 000 часов записей.
Одиннадцатого ноября НАБУ предъявило первые обвинения участникам схемы, в том числе Миндичу (как руководителю преступной организации), а также бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Владимиру Зеленскому. В тот же день правительство Украины досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета "Энергоатома", а утром 12 ноября отстранило Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции.