"Кошелек" Зеленского выехал в Польшу за четыре часа до обысков, пишут СМИ

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Фигурант громкого дела о коррупции в сфере энергетики на Украине бизнесмен Тимур Миндич, которого также называют "кошельком" Владимира Зеленского, выехал в Польшу с Украины за четыре с половиной часа до обысков в его квартире, сообщает издание "Украинская правда".