Рейтинг@Mail.ru
Полиция Пхукета уведомила генконсульство об аресте россиянина - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:42 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/politsija-2054702216.html
Полиция Пхукета уведомила генконсульство об аресте россиянина
Полиция Пхукета уведомила генконсульство об аресте россиянина - РИА Новости, 13.11.2025
Полиция Пхукета уведомила генконсульство об аресте россиянина
Полиция Пхукета уведомила российских дипломатов об аресте гражданина России "по запросу другой страны", сообщили РИА Новости в четверг в генеральном консульстве РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T11:42:00+03:00
2025-11-13T11:42:00+03:00
в мире
пхукет (остров)
россия
сша
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574098097_0:0:1150:647_1920x0_80_0_0_031fdeb0fc341dac762de8398c85dc33.jpg
https://ria.ru/20251112/vladivostok-2054599536.html
пхукет (остров)
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574098097_0:0:864:647_1920x0_80_0_0_06e6979a55ee411a8c2c108b1513addc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пхукет (остров), россия, сша, фбр
В мире, Пхукет (остров), Россия, США, ФБР
Полиция Пхукета уведомила генконсульство об аресте россиянина

Полиция Пхукета уведомила генконсульство об аресте россиянина по запросу США

CC BY 2.0 / Phuket@photographer.net / XOKA0292bsПолиция в Таиланде
Полиция в Таиланде - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
CC BY 2.0 / Phuket@photographer.net / XOKA0292bs
Полиция в Таиланде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАНГКОК, 13 ноя – РИА Новости. Полиция Пхукета уведомила российских дипломатов об аресте гражданина России "по запросу другой страны", сообщили РИА Новости в четверг в генеральном консульстве РФ в городе Пхукет.
"В Генеральное консульство поступило уведомление об аресте 6 ноября на Пхукете гражданина России 1990 года рождения по запросу другой страны по обвинению в совершении преступления в сфере информационных технологий. В тот же день арестованный был этапирован в Бангкок", - сообщили агентству российские дипломаты.
Ранее в четверг русскоязычная страница новостного портала Phuket News сообщила со ссылкой на пресс-конференцию полиции, которая прошла в среду, об аресте на острове Пхукет по запросу США российского гражданина 35 лет, который обвиняется в Америке в хакерской деятельности.
Россиянин считается в США "хакером мирового класса", причастным к атакам на цифровую инфраструктуру "государственных ведомств в Европе и США", его делом занимается ФБР, приводит портал заявление начальника полицейского управления Таиланда по борьбе с преступлениями в сфере технологий.
Задержание россиянки, бросившей дочь в Таиланде - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
В аэропорту Владивостока задержали россиянку, бросившую дочь в Таиланде
12 ноября, 19:45
 
В миреПхукет (остров)РоссияСШАФБР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала