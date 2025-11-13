https://ria.ru/20251113/politsija-2054702216.html
Полиция Пхукета уведомила генконсульство об аресте россиянина
Полиция Пхукета уведомила российских дипломатов об аресте гражданина России "по запросу другой страны", сообщили РИА Новости в четверг в генеральном консульстве РИА Новости, 13.11.2025
Полиция Пхукета уведомила генконсульство об аресте россиянина по запросу США