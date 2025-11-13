В Забайкалье задержали подростка, обвиняемого в избиении сверстника

По версии следствия, 15-летний житель Краснокаменска в ходе конфликта несколько раз ударил потерпевшего руками и ногами по голове. Избиение остановили случайные прохожие, которые и вызвали скорую помощь: 14-летний подросток получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован.