В Забайкалье задержали подростка, обвиняемого в избиении сверстника

ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя - РИА Новости. Подростка, избившего 14-летнего сверстника в Забайкалье, задержали, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщает СУСК России по региону.
В четверг в соцсетях распространились сообщения о том, что в Забайкалье подростки избили сверстника. Прокуратура организовала проверку информации об избиении 14-летнего несовершеннолетнего в городе Краснокаменске в Забайкалье.
По версии следствия, 15-летний житель Краснокаменска в ходе конфликта несколько раз ударил потерпевшего руками и ногами по голове. Избиение остановили случайные прохожие, которые и вызвали скорую помощь: 14-летний подросток получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован.
Обстоятельства происшествия устанавливаются, в ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения. Будет дана и правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц органов и учреждений системы профилактики, в чьи обязанности входит защита прав и законных интересов несовершеннолетних, уточнили в СУСК.