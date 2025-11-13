Рейтинг@Mail.ru
В Забайкалье задержали подростка, обвиняемого в избиении сверстника - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:15 13.11.2025 (обновлено: 16:16 13.11.2025)
https://ria.ru/20251113/podrostok-2054800655.html
В Забайкалье задержали подростка, обвиняемого в избиении сверстника
В Забайкалье задержали подростка, обвиняемого в избиении сверстника - РИА Новости, 13.11.2025
В Забайкалье задержали подростка, обвиняемого в избиении сверстника
Подростка, избившего 14-летнего сверстника в Забайкалье, задержали, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщает СУСК России по региону. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T16:15:00+03:00
2025-11-13T16:16:00+03:00
происшествия
россия
краснокаменск
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20251113/podrostok-2054658109.html
https://ria.ru/20251107/zaderzhanie-2053461767.html
россия
краснокаменск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, краснокаменск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Краснокаменск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Забайкалье задержали подростка, обвиняемого в избиении сверстника

В Забайкалье задержали подростка, обвиняемого в избиении 14-летнего сверстника

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя - РИА Новости. Подростка, избившего 14-летнего сверстника в Забайкалье, задержали, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщает СУСК России по региону.
В четверг в соцсетях распространились сообщения о том, что в Забайкалье подростки избили сверстника. Прокуратура организовала проверку информации об избиении 14-летнего несовершеннолетнего в городе Краснокаменске в Забайкалье.
Кадр видео, на котором девочки-подростки избивают женщину в Биробиджане - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
В Еврейской автономной области два подростка избили женщину
Вчера, 07:47
По версии следствия, 15-летний житель Краснокаменска в ходе конфликта несколько раз ударил потерпевшего руками и ногами по голове. Избиение остановили случайные прохожие, которые и вызвали скорую помощь: 14-летний подросток получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован.
"Следователи СК задержали и допросили подозреваемого... Возбуждено уголовное дело по... части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении.
Обстоятельства происшествия устанавливаются, в ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения. Будет дана и правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц органов и учреждений системы профилактики, в чьи обязанности входит защита прав и законных интересов несовершеннолетних, уточнили в СУСК.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
В московском метро мужчина избил пассажира, подозреваемого задержали
7 ноября, 15:20
 
ПроисшествияРоссияКраснокаменскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала