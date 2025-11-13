В Еврейской автономной области два подростка избили женщину

Рейтинг@Mail.ru
07:47 13.11.2025 (обновлено: 10:44 13.11.2025)
происшествия, россия, еврейская автономная область, биробиджан
Происшествия, Россия, Еврейская автономная область, Биробиджан
© СоцсетиКадр видео, на котором девочки-подростки избивают женщину в Биробиджане
© Соцсети
Кадр видео, на котором девочки-подростки избивают женщину в Биробиджане
ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя — РИА Новости. Два подростка избили 27-летнюю женщину в Еврейской автономной области, личности хулиганок установлены, сообщает УМВД России по региону в Telegram-канале.
"Полицейскими проводится процессуальная проверка по факту причинения телесных повреждений женщине с участием несовершеннолетних", — говорится в сообщении ведомства.
Как уточняет УМВД, между 27-летней жительницей Биробиджана и подростками произошел словесный конфликт, переросший в драку, в ходе которой девушки нанесли женщине телесные повреждения.
Личности участников инцидента установлены, ими оказались две местные жительницы 2008 и 2010 года рождения. Оба ребенка состоят на профилактическом учете в ПДН МО МВД России "Биробиджанский".
В настоящее время сотрудники полиции проводят тщательную проверку по факту происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято окончательное решение о дальнейших процессуальных действиях.
Законных представителей одной из участниц могут привлечь к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. В отношении 17-летней участницы инцидента решается вопрос о привлечении к ответственности по соответствующей статье КоАП России, заключили в ведомстве.
