© Соцсети Кадр видео, на котором девочки-подростки избивают женщину в Биробиджане

В Еврейской автономной области два подростка избили женщину

ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя — РИА Новости. Два подростка избили 27-летнюю женщину в Еврейской автономной области, личности хулиганок установлены, сообщает УМВД России по региону в Telegram-канале

"Полицейскими проводится процессуальная проверка по факту причинения телесных повреждений женщине с участием несовершеннолетних", — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняет УМВД, между 27-летней жительницей Биробиджана и подростками произошел словесный конфликт, переросший в драку, в ходе которой девушки нанесли женщине телесные повреждения.

Личности участников инцидента установлены, ими оказались две местные жительницы 2008 и 2010 года рождения. Оба ребенка состоят на профилактическом учете в ПДН МО МВД России "Биробиджанский".

В настоящее время сотрудники полиции проводят тщательную проверку по факту происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято окончательное решение о дальнейших процессуальных действиях.