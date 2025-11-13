https://ria.ru/20251113/podrazdelenie-2054720817.html
Минобороны рассказало о продолжении наступления в Димитрове
Минобороны рассказало о продолжении наступления в Димитрове
Подразделения группировки "Центр" продолжают наступление в микрорайоны Димитрова, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.11.2025
Минобороны рассказало о продолжении наступления в Димитрове
МО РФ: ВС России продолжают наступление в микрорайонах Димитрова в ДНР