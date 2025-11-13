Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о продолжении наступления в Димитрове
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:37 13.11.2025 (обновлено: 12:38 13.11.2025)
Минобороны рассказало о продолжении наступления в Димитрове
Подразделения группировки "Центр" продолжают наступление в микрорайоны Димитрова, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.11.2025
специальная военная операция на украине
димитров
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
димитров, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Димитров, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" продолжают наступление в микрорайоны Димитрова, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"В населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжают наступление в микрорайоне Восточный, в южной части населенного пункта и в направлении микрорайона Западный", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Специальная военная операция на УкраинеДимитровДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
