WhatsApp начал просить добавить почту в аккаунт, пугая блокировкой
WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*) активно просит россиян привязать адрес электронной почты к учетной записи, выяснил корреспондент РИА Новости.
2025-11-13T13:19:00+03:00
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*) активно просит россиян привязать адрес электронной почты к учетной записи, выяснил корреспондент РИА Новости.
Как рассказали пользователи, при входе в приложение появляется уведомление с просьбой перейти в настройки и указать данные, чтобы не рисковать попасть под блокировку и в случае проблем с получением SMS все равно получить доступ к аккаунту.
Сообщения о новом способе входа в учетную запись стали появляться в начале месяца, сегодня же рассылка уведомлений стала массовой. На них изображен оранжевый значок с восклицательным знаком и добавлено предупреждение о риске блокировки.
WhatsApp
утверждает, что добавление почты поможет повысить уровень безопасности и позволит получать доступ к аккаунту без SMS и телефонных звонков.
Если пользователям когда-либо нужно будет зарегистрировать свой номер телефона заново, они смогут сделать это через подтвержденный адрес электронной почты, добавили в сообщении. Туда должно будет прийти письмо с необходимым алгоритмом действий.
В конце октября Telegram
также начал предлагать россиянам привязать электронную почту к учетной записи. До этого доступ к аккаунту можно было получить только с помощью QR-кода и номера телефона.
* признана экстремистской и запрещенной в РФ.