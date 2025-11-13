WhatsApp начал просить добавить почту в аккаунт, пугая блокировкой

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*) активно просит россиян привязать адрес электронной почты к учетной записи, выяснил корреспондент РИА Новости.

Как рассказали пользователи, при входе в приложение появляется уведомление с просьбой перейти в настройки и указать данные, чтобы не рисковать попасть под блокировку и в случае проблем с получением SMS все равно получить доступ к аккаунту.

Сообщения о новом способе входа в учетную запись стали появляться в начале месяца, сегодня же рассылка уведомлений стала массовой. На них изображен оранжевый значок с восклицательным знаком и добавлено предупреждение о риске блокировки.

WhatsApp утверждает, что добавление почты поможет повысить уровень безопасности и позволит получать доступ к аккаунту без SMS и телефонных звонков.

Если пользователям когда-либо нужно будет зарегистрировать свой номер телефона заново, они смогут сделать это через подтвержденный адрес электронной почты, добавили в сообщении. Туда должно будет прийти письмо с необходимым алгоритмом действий.

В конце октября Telegram также начал предлагать россиянам привязать электронную почту к учетной записи. До этого доступ к аккаунту можно было получить только с помощью QR-кода и номера телефона.