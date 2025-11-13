Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли план побега Зеленского с Украины на фоне скандала с НАБУ - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:03 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/pobeg-2054856255.html
СМИ раскрыли план побега Зеленского с Украины на фоне скандала с НАБУ
СМИ раскрыли план побега Зеленского с Украины на фоне скандала с НАБУ - РИА Новости, 13.11.2025
СМИ раскрыли план побега Зеленского с Украины на фоне скандала с НАБУ
Зеленский планирует побег в Великобританию на фоне коррупционного скандала с НАБУ, пишет InfoBRICS. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T20:03:00+03:00
2025-11-13T20:03:00+03:00
в мире
великобритания
киев
украина
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050276847_0:19:3071:1746_1920x0_80_0_0_4377066086b0da48a98636286cec5a39.jpg
https://ria.ru/20251107/plan-2053350177.html
https://ria.ru/20251113/ukhod-2054810663.html
великобритания
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050276847_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_b2a9b9a1f4245fde0cbf0be800ab83a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, киев, украина, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, брикс
В мире, Великобритания, Киев, Украина, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, БРИКС
СМИ раскрыли план побега Зеленского с Украины на фоне скандала с НАБУ

InfoBRICS: Зеленский планирует побег в Великобританию на фоне скандала с НАБУ

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский во время на пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский во время на пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский во время на пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Зеленский планирует побег в Великобританию на фоне коррупционного скандала с НАБУ, пишет InfoBRICS.
"Поступают сообщения, что Зеленский начал покупать замки в Великобритании, он регулярно встречается с королем Чарльзом, который считает главу киевского режима своим подданным. Если Зеленскому придется бежать, он отправится в Британию, где уже подготовил свою будущую резиденцию", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
"Уже договорился". В США сообщили о планах бегства Зеленского с Украины
7 ноября, 09:37
Отмечается, что Тимур Миндич бежал из страны всего за несколько часов до того, как следователи прибыли в его квартиру в Киеве, чтобы провести обыск. Не исключено, что Зеленский и его ближайшее окружение готовят аналогичный план побега.
В материале упоминается, что ранее уже звучали предположения о том, что Зеленский готовит побег с Украины. Так, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявлял, что возможно его бегство в Польшу.

Специальная операция НАБУ

НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии с найденными в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма не разглашается.
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого в украинских СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя перед этим поспешно вывезли с Украины.
Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей разговоров Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. В ведомстве установили, что деньги, полученные через серые схемы, легализовывались через офис в центре Киева.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
"Это необходимость". В Раде сделали заявление об уходе Зеленского
Вчера, 16:42
 
В миреВеликобританияКиевУкраинаГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала