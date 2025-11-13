МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Зеленский планирует побег в Великобританию на фоне коррупционного скандала с НАБУ, пишет InfoBRICS.
"Поступают сообщения, что Зеленский начал покупать замки в Великобритании, он регулярно встречается с королем Чарльзом, который считает главу киевского режима своим подданным. Если Зеленскому придется бежать, он отправится в Британию, где уже подготовил свою будущую резиденцию", — говорится в публикации.
Отмечается, что Тимур Миндич бежал из страны всего за несколько часов до того, как следователи прибыли в его квартиру в Киеве, чтобы провести обыск. Не исключено, что Зеленский и его ближайшее окружение готовят аналогичный план побега.
Специальная операция НАБУ
НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии с найденными в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма не разглашается.
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого в украинских СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя перед этим поспешно вывезли с Украины.
Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей разговоров Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. В ведомстве установили, что деньги, полученные через серые схемы, легализовывались через офис в центре Киева.