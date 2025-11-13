Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на заявление МИД Украины о Мединском
13:13 13.11.2025
Песков ответил на заявление МИД Украины о Мединском
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывания о помощнике президента России Владимире Мединском из МИД Украины, заявив, что нужно... РИА Новости, 13.11.2025
россия
дмитрий песков
владимир мединский
мид украины
украина
россия, дмитрий песков, владимир мединский, мид украины, украина
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Мединский, МИД Украины, Украина
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывания о помощнике президента России Владимире Мединском из МИД Украины, заявив, что нужно уважать и быть готовым слушать того, с кем ведутся переговоры, вне зависимости от того, с кем они проводятся.
"Мне кажется, с кем бы ты ни вел переговоры, его нужно уважать и как минимум быть готовым слушать то, что говорит переговорщик с другой стороны", - сказал Песков журналистам, комментируя высказывания о помощнике президента России Владимире Мединском из МИД Украины.
Позиции Украины изо дня в день ухудшаются, заявил Песков
Россия Дмитрий Песков Владимир Мединский МИД Украины Украина
 
 
