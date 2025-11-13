Песков ответил на заявление МИД Украины о Мединском

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывания о помощнике президента России Владимире Мединском из МИД Украины, заявив, что нужно уважать и быть готовым слушать того, с кем ведутся переговоры, вне зависимости от того, с кем они проводятся.