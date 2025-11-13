Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал главным для России обеспечение своей безопасности - РИА Новости, 13.11.2025
13:10 13.11.2025
Песков назвал главным для России обеспечение своей безопасности
Для России главное - обеспечить свою безопасность и застраховать ее для будущих поколений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.11.2025
безопасность, россия, дмитрий песков
Безопасность, Россия, Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Для России главное - обеспечить свою безопасность и застраховать ее для будущих поколений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нам главное - обеспечить свою безопасность, обеспечить свои интересы, застраховать свою безопасность для будущих поколений и выполнить те задачи, которые стоят перед нами", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
В Раде призвали ФБР заняться Зеленским из-за нового скандала с ним
Безопасность Россия Дмитрий Песков
 
 
