Песков назвал главным для России обеспечение своей безопасности
Песков назвал главным для России обеспечение своей безопасности - РИА Новости, 13.11.2025
Песков назвал главным для России обеспечение своей безопасности
Для России главное - обеспечить свою безопасность и застраховать ее для будущих поколений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.11.2025
Песков назвал главным для России обеспечение безопасности для будущих поколений
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Для России главное - обеспечить свою безопасность и застраховать ее для будущих поколений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нам главное - обеспечить свою безопасность, обеспечить свои интересы, застраховать свою безопасность для будущих поколений и выполнить те задачи, которые стоят перед нами", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.