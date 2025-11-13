https://ria.ru/20251113/peskov-2054733753.html
Переговорщикам Киева нечем похвастаться в плане дипломатии, заявил Песков
Переговорщикам Киева нечем похвастаться в плане дипломатии, заявил Песков - РИА Новости, 13.11.2025
Переговорщикам Киева нечем похвастаться в плане дипломатии, заявил Песков
Киевским переговорщикам нечем похвастаться в плане соблюдения правил дипломатии и хорошего тона, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.11.2025
Переговорщикам Киева нечем похвастаться в плане дипломатии, заявил Песков
