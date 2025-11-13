Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос об отказе Украины от диалога с Россией
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:05 13.11.2025 (обновлено: 13:34 13.11.2025)
Песков ответил на вопрос об отказе Украины от диалога с Россией
Песков ответил на вопрос об отказе Украины от диалога с Россией
Песков ответил на вопрос об отказе Украины от диалога с Россией
Украинской стороне придется вести переговоры с гораздо худшего положения в случае отказа от диалога с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 13.11.2025
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
Песков ответил на вопрос об отказе Украины от диалога с Россией

Песков: Киеву придется вести переговоры с худших позиций при отказе от диалога

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Украинской стороне придется вести переговоры с гораздо худшего положения в случае отказа от диалога с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Британская газета Times после беседы с замглавы украинского МИД Сергеем Кислицей, который участвовал в переговорах в Стамбуле, сообщила о приостановке переговоров России и Украины. Комментируя его заявление, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Киев сорвал "последние обещания" по обменам, обменяв менее 30% из 1200 человек, о которых договорились.
"Но, конечно, украинская сторона на фоне таких заявлений должна знать, что рано или поздно ей придется вести переговоры, но с гораздо худших позиций. Эти позиции у киевского режима изо дня в день ухудшаются", - сказал Песков журналистам, комментируя заявления МИД Украины.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевУкраинаДмитрий ПесковСергей КислицаМария ЗахароваСтамбул
 
 
