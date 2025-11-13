Песков ответил на вопрос об отказе Украины от диалога с Россией

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Украинской стороне придется вести переговоры с гораздо худшего положения в случае отказа от диалога с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.