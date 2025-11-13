https://ria.ru/20251113/peskov-2054730880.html
Песков напомнил другим странам о реакции России в случае ядерных испытаний
Песков напомнил другим странам о реакции России в случае ядерных испытаний - РИА Новости, 13.11.2025
Песков напомнил другим странам о реакции России в случае ядерных испытаний
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что, в случае проведения ядерных испытаний... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T13:04:00+03:00
2025-11-13T13:04:00+03:00
2025-11-13T13:19:00+03:00
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053776731_0:152:3096:1893_1920x0_80_0_0_b8ac8162e9f3f2865bade2024ffa075c.jpg
https://ria.ru/20251112/peskov-2054611361.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053776731_363:0:3095:2048_1920x0_80_0_0_f919785767c7a89d8142b47fb57a6d91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков
Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Песков напомнил другим странам о реакции России в случае ядерных испытаний
Песков: Путин неоднократно повторял о реакции РФ в случае ядерных испытаний
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что, в случае проведения ядерных испытаний другими странами, РФ будет действовать соответственно.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио
заявил, что обещание президента США Дональда Трампа
о возобновлении ядерных испытаний направлено на проверку безопасности оружия.
"Как говорил наш президент, уже неоднократно он повторял, в этом случае (в случае проведения ядерных испытаний другими странами - ред.) Российская Федерация
будет действовать соответственно", - сказал Песков
журналистам, комментируя слова Рубио.
Трамп 30 октября заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.
Глава МИД РФ Сергей Лавров
заявил, что Россия ответит, если какая-то из ядерных держав проведет ядерные испытания.
Президент РФ Владимир Путин
5 ноября провел заседание Совбеза РФ. Министр обороны Андрей Белоусов
во время совещания заявил, что считает целесообразным начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний на полигоне "Новая Земля". Путин поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.