Песков напомнил другим странам о реакции России в случае ядерных испытаний

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что, в случае проведения ядерных испытаний другими странами, РФ будет действовать соответственно.

Трамп 30 октября заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.