Песков напомнил другим странам о реакции России в случае ядерных испытаний
13:04 13.11.2025
Песков напомнил другим странам о реакции России в случае ядерных испытаний
Песков напомнил другим странам о реакции России в случае ядерных испытаний
Московский Кремль и здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что, в случае проведения ядерных испытаний другими странами, РФ будет действовать соответственно.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что обещание президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний направлено на проверку безопасности оружия.
"Как говорил наш президент, уже неоднократно он повторял, в этом случае (в случае проведения ядерных испытаний другими странами - ред.) Российская Федерация будет действовать соответственно", - сказал Песков журналистам, комментируя слова Рубио.
Трамп 30 октября заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ответит, если какая-то из ядерных держав проведет ядерные испытания.
Президент РФ Владимир Путин 5 ноября провел заседание Совбеза РФ. Министр обороны Андрей Белоусов во время совещания заявил, что считает целесообразным начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний на полигоне "Новая Земля". Путин поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Ядерная риторика опасна, заявил Песков
