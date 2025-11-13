https://ria.ru/20251113/peskov-2054730459.html
Песков ответил на вопрос об исторических лекциях Мединского
Песков ответил на вопрос об исторических лекциях Мединского
В Кремле находят исторические лекции помощника президента РФ Владимира Мединского глубокими, увлекательными и содержательными, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 13.11.2025
Песков: в Кремле находят исторические лекции Мединского увлекательными