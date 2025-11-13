Путин примет губернатора Астраханской области в четверг

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг примет губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, который возглавляет комиссию Госсовета РФ по поддержке бойцов СВО, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Он добавил, что также на встрече речь пойдет о делах в Астраханской области.