Путин примет губернатора Астраханской области в четверг
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:02 13.11.2025
Путин примет губернатора Астраханской области в четверг
Президент РФ Владимир Путин в четверг примет губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, который возглавляет комиссию Госсовета РФ по поддержке бойцов...
Путин примет губернатора Астраханской области в четверг

Владимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг примет губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, который возглавляет комиссию Госсовета РФ по поддержке бойцов СВО, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Сегодня у него (Путина - ред.) с докладом будет Игорь Бабушкин, который губернатор Астраханской области. Но в данном случае он будет в двух, что называется, ипостасях, в том числе как председатель комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов СВО. Есть ряд инициатив у этой комиссии, они проработаны в комиссии. Вот Бабушкин пойдет сегодня докладывать президенту", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что также на встрече речь пойдет о делах в Астраханской области.
