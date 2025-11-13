https://ria.ru/20251113/peskov-2054729895.html
Путин примет губернатора Астраханской области в четверг
Путин примет губернатора Астраханской области в четверг - РИА Новости, 13.11.2025
Путин примет губернатора Астраханской области в четверг
Президент РФ Владимир Путин в четверг примет губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, который возглавляет комиссию Госсовета РФ по поддержке бойцов... РИА Новости, 13.11.2025
Путин примет губернатора Астраханской области в четверг
Песков: Путин в четверг примет губернатора Астраханской области Бабушкина