13.11.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
13:23 13.11.2025
В Кремле прокомментировали заявление о приостановке Украиной переговоров
В Кремле прокомментировали заявление о приостановке Украиной переговоров - РИА Новости, 13.11.2025
В Кремле прокомментировали заявление о приостановке Украиной переговоров
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление о приостановке Украиной переговоров печальными. РИА Новости, 13.11.2025
В Кремле прокомментировали заявление о приостановке Украиной переговоров

Песков назвал заявление Киева о приостановке переговоров печальным

Флажки России и Украины в зале для переговоров
Флажки России и Украины в зале для переговоров. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление о приостановке Украиной переговоров печальными.
Британская газета Times после беседы с замглавы украинского МИД Сергеем Кислицей, который участвовал в переговорах в Стамбуле, сообщила о приостановке переговоров России и Украины. Комментируя его заявление, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Киев сорвал "последние обещания" по обменам, обменяв менее 30% из 1200 человек, о которых договорились.
"Это печально", - сказал Песков журналистам, комментируя заявления украинской стороны.
Почему Британия стала главным врагом России на Украине
