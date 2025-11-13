https://ria.ru/20251113/peregovory-2054737315.html
В Кремле прокомментировали заявление о приостановке Украиной переговоров
В Кремле прокомментировали заявление о приостановке Украиной переговоров - РИА Новости, 13.11.2025
В Кремле прокомментировали заявление о приостановке Украиной переговоров
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление о приостановке Украиной переговоров печальными. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T13:23:00+03:00
2025-11-13T13:23:00+03:00
2025-11-13T13:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
стамбул
дмитрий песков
сергей кислица
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_0:161:3309:2022_1920x0_80_0_0_ba0fbbcc06fde46394d0a27e26fb0b9f.jpg
https://ria.ru/20251113/vrag-2054602394.html
россия
украина
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_578:0:3309:2048_1920x0_80_0_0_6e073cf9a5338ba083dfed450642205e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, стамбул, дмитрий песков, сергей кислица, мария захарова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Стамбул, Дмитрий Песков, Сергей Кислица, Мария Захарова
В Кремле прокомментировали заявление о приостановке Украиной переговоров
Песков назвал заявление Киева о приостановке переговоров печальным