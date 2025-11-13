Кремль предупредил Украину о последствиях отказа от переговоров

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Украина при отказе от диалога с Россией вернется к переговорам с более худших позиций, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В среду британская газета Times после беседы с замглавы украинского МИД Сергеем Кислицей, который был участником встреч в Стамбуле, написала о приостановке контактов сторон по инициативе Киева.
"Украинская сторона на фоне таких заявлений должна знать, что рано или поздно ей придется вести переговоры, но с гораздо худших позиций. Эти позиции у киевского режима изо дня в день ухудшаются", — отметил Песков.
Он назвал данные о приостановке Киевом переговоров печальными. Россия продолжит спецоперацию до достижения целей, поставленных президентом Владимиром Путиным, за неимением возможности продолжать диалог.
Путин готов принять концепцию США по урегулированию, заявил Лавров
26 октября, 19:48
"Нам главное — обеспечить свою безопасность, обеспечить свои интересы, застраховать свою безопасность для будущих поколений и выполнить те задачи, которые стоят перед нами", — пояснил представитель Кремля.
Песков также не согласился со словами госсекретаря Марко Рубио о том, что Россия не хочет мира по-настоящему. По его словам, Москва открыта к урегулированию политико-дипломатическими методами.
Со своей стороны, официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, комментируя статью Times, что Киев нарушил обещания по обменам, передав менее 30 процентов из 1200 человек, о которых договорились.
Три раунда переговоров
С начала года Россия и Украина провели серию встреч в Стамбуле: 16 мая, 2 июня и 23 июля. По итогам последней страны согласились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Москва выразила готовность передать Киеву еще три тысячи тел погибших военных ВСУ и предложила обменяться пленными в количестве не менее 1200 с каждой стороны.
Тогда же Россия выступила с инициативой создания трех рабочих групп по политическим, гуманитарным и военным вопросам, но Украина так и не ответила на это предложение. С тех пор переговорный процесс стоит на паузе.
Президент Владимир Путин не раз заявлял, что Россия выступает за долгосрочное урегулирование без временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе — угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящих граждан на Украине.