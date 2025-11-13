Рейтинг@Mail.ru
Кремль предупредил Украину о последствиях отказа от переговоров - РИА Новости, 13.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:10 13.11.2025 (обновлено: 16:09 13.11.2025)
Кремль предупредил Украину о последствиях отказа от переговоров
Кремль предупредил Украину о последствиях отказа от переговоров - РИА Новости, 13.11.2025
Кремль предупредил Украину о последствиях отказа от переговоров
Украина при отказе от диалога с Россией вернется к переговорам с более худших позиций, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.11.2025
Новости
Кремль предупредил Украину о последствиях отказа от переговоров

Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Украина при отказе от диалога с Россией вернется к переговорам с более худших позиций, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В среду британская газета Times после беседы с замглавы украинского МИД Сергеем Кислицей, который был участником встреч в Стамбуле, написала о приостановке контактов сторон по инициативе Киева.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Лавров: США, похоже, трудно убедить Зеленского не мешать урегулированию
9 ноября, 10:30
"Украинская сторона на фоне таких заявлений должна знать, что рано или поздно ей придется вести переговоры, но с гораздо худших позиций. Эти позиции у киевского режима изо дня в день ухудшаются", — отметил Песков.
Он назвал данные о приостановке Киевом переговоров печальными. Россия продолжит спецоперацию до достижения целей, поставленных президентом Владимиром Путиным, за неимением возможности продолжать диалог.
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Путин готов принять концепцию США по урегулированию, заявил Лавров
26 октября, 19:48
"Нам главное — обеспечить свою безопасность, обеспечить свои интересы, застраховать свою безопасность для будущих поколений и выполнить те задачи, которые стоят перед нами", — пояснил представитель Кремля.
Песков также не согласился со словами госсекретаря Марко Рубио о том, что Россия не хочет мира по-настоящему. По его словам, Москва открыта к урегулированию политико-дипломатическими методами.
Со своей стороны, официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, комментируя статью Times, что Киев нарушил обещания по обменам, передав менее 30 процентов из 1200 человек, о которых договорились.
Президент США Дональд Трамп во время ужина с лидерами стран Центральной Азии - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Трамп считает, что в урегулировании конфликта на Украине достигнут прогресс
7 ноября, 03:43

Три раунда переговоров

С начала года Россия и Украина провели серию встреч в Стамбуле: 16 мая, 2 июня и 23 июля. По итогам последней страны согласились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Москва выразила готовность передать Киеву еще три тысячи тел погибших военных ВСУ и предложила обменяться пленными в количестве не менее 1200 с каждой стороны.
Тогда же Россия выступила с инициативой создания трех рабочих групп по политическим, гуманитарным и военным вопросам, но Украина так и не ответила на это предложение. С тех пор переговорный процесс стоит на паузе.
Президент Владимир Путин не раз заявлял, что Россия выступает за долгосрочное урегулирование без временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе — угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящих граждан на Украине.
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
"Минимум два года". Фицо раскрыл главный сценарий конфликта на Украине
11 ноября, 01:25
 
