Кремль предупредил Украину о последствиях отказа от переговоров

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Украина при отказе от диалога с Россией вернется к переговорам с более худших позиций, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В среду британская газета Times после беседы с замглавы украинского МИД Сергеем Кислицей, который был участником встреч в Стамбуле, написала о приостановке контактов сторон по инициативе Киева.

"Украинская сторона на фоне таких заявлений должна знать, что рано или поздно ей придется вести переговоры, но с гораздо худших позиций. Эти позиции у киевского режима изо дня в день ухудшаются", — отметил Песков

Он назвал данные о приостановке Киевом переговоров печальными. Россия продолжит спецоперацию до достижения целей, поставленных президентом Владимиром Путиным, за неимением возможности продолжать диалог.

"Нам главное — обеспечить свою безопасность, обеспечить свои интересы, застраховать свою безопасность для будущих поколений и выполнить те задачи, которые стоят перед нами", — пояснил представитель Кремля.

Песков также не согласился со словами госсекретаря Марко Рубио о том, что Россия не хочет мира по-настоящему. По его словам, Москва открыта к урегулированию политико-дипломатическими методами.

Со своей стороны, официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, комментируя статью Times, что Киев нарушил обещания по обменам, передав менее 30 процентов из 1200 человек, о которых договорились.

Три раунда переговоров

С начала года Россия и Украина провели серию встреч в Стамбуле : 16 мая, 2 июня и 23 июля. По итогам последней страны согласились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Москва выразила готовность передать Киеву еще три тысячи тел погибших военных ВСУ и предложила обменяться пленными в количестве не менее 1200 с каждой стороны.

Тогда же Россия выступила с инициативой создания трех рабочих групп по политическим, гуманитарным и военным вопросам, но Украина так и не ответила на это предложение. С тех пор переговорный процесс стоит на паузе.