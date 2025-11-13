https://ria.ru/20251113/penza-2054875902.html
В аэропортах Пензы, Саратова и Тамбова ввели временные ограничения
В аэропортах Пензы, Саратова и Тамбова ввели временные ограничения - РИА Новости, 13.11.2025
В аэропортах Пензы, Саратова и Тамбова ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Пензы, Саратова и Тамбова, сообщила Росавиация. РИА Новости, 13.11.2025
В аэропортах Пензы, Саратова и Тамбова ввели временные ограничения
В Пензе, Саратове и Тамбове ввели ограничения на прием и выпуск самолетов