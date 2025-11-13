В аэропортах Пензы, Саратова и Тамбова ввели временные ограничения

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Пензы, Саратова и Тамбова, сообщила Росавиация.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, в свою очередь, сообщил, что в регионе введен план "Ковер".