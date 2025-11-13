Парламент Молдавии проголосовал за денонсацию соглашения с Россией

КИШИНЕВ, 13 ноя - РИА Новости. Молдавский парламент в четверг проголосовал за денонсацию соглашения между правительствами Молдавии и России о создании и функционировании культурных центров, решение о прекращении которого ранее одобрил кабинет министров республики, трансляция заседания велась в режиме онлайн на сайте законодательного собрания.