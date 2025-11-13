Парламент Молдавии проголосовал за денонсацию соглашения с Россией

КИШИНЕВ, 13 ноя - РИА Новости. Молдавский парламент в четверг проголосовал за денонсацию соглашения между правительствами Молдавии и России о создании и функционировании культурных центров, решение о прекращении которого ранее одобрил кабинет министров республики, трансляция заседания велась в режиме онлайн на сайте законодательного собрания.
Премьер Молдавии Александр Мунтяну ранее сообщил, что правительство республики 5 ноября одобрило денонсацию соглашения с Россией о создании и функционировании культурных центров, чтобы закрыть Российский центр науки и культуры. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества, агентство не получало уведомлений от Молдавии о решении закрыть Русский дом в республике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с продолжением правительством Молдавии линии на антагонизацию России.
"Шестьдесят депутатов проголосовало за решение о денонсации этого центра", - сказал спикер парламента Игорь Гросу по итогам голосования.
Оппозиционные Партия социалистов, партия коммунистов, политблок "Альтернатива" и независимый депутат Василий Тарлев не поддержали это решение.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
