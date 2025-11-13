Суданец осквернил Могилу Неизвестного Солдата в Париже

ПАРИЖ, 13 ноя – РИА Новости. Гражданин Судана был задержан в Париже за осквернение Могилы Неизвестного Солдата в центре города, полицейским он представился президентом, сообщило издание Valeurs Actuelles со ссылкой на источник в полиции.
"Суданец был задержан за осквернение могилы, после того как он сел на Могилу Неизвестного Солдата под Триумфальной аркой в Париже в среду, 12 ноября… При задержании у него не было при себе официальных документов и говорил он бессвязно. Он также заявил, что является "президентом республики", - сказано в статье.
Отмечается, что речь идет о 23-летнем уроженце Судана по имени Ибрагим Вассиль.
Это не первый случай осквернения Могилы Неизвестного Солдата в Париже. В октябре правоохранители задержали адвоката, которая срывала установленные на мемориале венки, а затем укусила полицейского при сопротивлении задержанию. Женщину, которая оказалась под воздействием наркотиков, доставили в психиатрическое отделение при полиции. В августе мужчина из Марокко прикурил сигарету от Вечного огня у Триумфальной арки в Париже, его также задержали. Французские СМИ позднее сообщили, что власти решили лишить его вида на жительство.