Польша, Венгрия, Словакия и Чехия готовят иск к ЕС, сообщили СМИ

"Реализация миграционного пакта будет сопряжена с большими трудностями, так как большинство стран — участниц Евросоюза предпочли бы избегать перераспределения мигрантов в связи с негативной реакцией, с которой они могут столкнуться у себя дома", — заявил телеканалу один из дипломатов.