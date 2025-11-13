Польша, Венгрия, Словакия и Чехия готовят иск к ЕС, сообщили СМИ

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Венгрия, Словакия, Чехия и Польша намерены оспорить в суде обязательства по приему мигрантов, предписанные Евросоюзом, передает телеканал Euronews.
"Реализация миграционного пакта будет сопряжена с большими трудностями, так как большинство стран — участниц Евросоюза предпочли бы избегать перераспределения мигрантов в связи с негативной реакцией, с которой они могут столкнуться у себя дома", — заявил телеканалу один из дипломатов.
В материале отмечается, что Чехия и Польша могут быть освобождены от исполнения обязанностей, установленных этим пактом, из-за тяжелой миграционной обстановки. Также дипломат подчеркнул, что если большинство стран-членов союза откажутся принимать переселенцев, Еврокомиссия не сможет оштрафовать их.
Миграционный пакт обязывает страны-участницы ЕС облегчать нагрузку государств, сталкивающихся с высоким "миграционным давлением". Члены союза обязаны принимать беженцев самостоятельно, либо перечислять деньги в специальный фонд за каждого непринятого переселенца, либо осуществлять финансовую поддержку стран, где находится больше всего мигрантов.
По данным Euronews, Вишеградская четверка отвергает все три сценария.
