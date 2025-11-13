Рейтинг@Mail.ru
Польша, Венгрия, Словакия и Чехия готовят иск к ЕС, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.11.2025
17:04 13.11.2025 (обновлено: 17:20 13.11.2025)
Польша, Венгрия, Словакия и Чехия готовят иск к ЕС, сообщили СМИ
Венгрия, Словакия, Чехия и Польша намерены оспорить в суде обязательства по приему мигрантов, предписанные Евросоюзом, передает телеканал Euronews. РИА Новости, 13.11.2025
Euronews: страны Вишеградской группы готовят иск к ЕС из-за миграционного пакта

© AP Photo / Omar HavanaФлаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© AP Photo / Omar Havana
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Венгрия, Словакия, Чехия и Польша намерены оспорить в суде обязательства по приему мигрантов, предписанные Евросоюзом, передает телеканал Euronews.
"Реализация миграционного пакта будет сопряжена с большими трудностями, так как большинство стран — участниц Евросоюза предпочли бы избегать перераспределения мигрантов в связи с негативной реакцией, с которой они могут столкнуться у себя дома", — заявил телеканалу один из дипломатов.
В материале отмечается, что Чехия и Польша могут быть освобождены от исполнения обязанностей, установленных этим пактом, из-за тяжелой миграционной обстановки. Также дипломат подчеркнул, что если большинство стран-членов союза откажутся принимать переселенцев, Еврокомиссия не сможет оштрафовать их.
Миграционный пакт обязывает страны-участницы ЕС облегчать нагрузку государств, сталкивающихся с высоким "миграционным давлением". Члены союза обязаны принимать беженцев самостоятельно, либо перечислять деньги в специальный фонд за каждого непринятого переселенца, либо осуществлять финансовую поддержку стран, где находится больше всего мигрантов.
По данным Euronews, Вишеградская четверка отвергает все три сценария.
