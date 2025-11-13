“С мужчинами что-то не так”. Найдена причина ухудшения демографии

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Захар Андреев. Здоровье будущего ребенка зависит не только от матери. Согласно новому исследованию, ключевое значение для исхода беременности имеет психологическое состояние отца — в частности, его самооценка. О том, как это открытие может повлиять на демографическую политику, — в материале РИА Новости.

Отцы важнее, чем кажется

Преждевременные роды и низкий вес ребенка при рождении могут негативно сказываться на здоровье всю его жизнь. Одна из причин таких осложнений — хроническое воспаление в организме матери во время беременности. Ученые из Калифорнийского университета в Мерседе задались вопросом: может ли психологическая устойчивость родителей способствовать защите от таких рисков.

Авторы недавно опубликованной работы решили изучить, как внутренние ресурсы родителей — их оптимизм, вера в себя, поддержка близких и умение справляться с трудностями — влияют на течение беременности. Главная гипотеза заключалась в том, что эти ресурсы помогают снизить уровень воспаления в организме матери, что, в свою очередь, приводит к более долгому вынашиванию плода и нормальному весу ребенка при рождении. Маркер воспаления — С-реактивный белок, который синтезируется печенью в ответ на стрессовые ситуации, в том числе на инфекцию, травму или повреждение тканей.

В эксперименте участвовали 217 пар. Результаты оказались неожиданными. Выяснилось, что психологическое состояние отца напрямую влияет на биологические процессы в организме матери.

Чем выше были ресурсы устойчивости у отца (его оптимизм, самооценка), тем ниже — уровень С-реактивного белка у беременной женщины. Что, в свою очередь, снижало шансы на преждевременные роды.

Важный нюанс: официальный брак оказался значимым фактором. У состоявших в гражданском браке или не живших вместе закономерность не проявлялась. Ученые предполагают, что это связано с более высоким уровнем обязательств, стабильностью и социальной поддержкой, усиливающим положительный эффект отцовской устойчивости.

При этом ресурсы устойчивости самой матери практически не влияли ни на уровень воспаления, ни на исход родов.

"Это одно из первых исследований, демонстрирующих, что сильные стороны отца, такие как оптимизм и способность справляться с трудностями, могут передаваться всей семье измеримыми биологическими способами", — сказала соавтор работы, профессор Дженнифер Хан-Холбрук.

Результаты представлены в журнале Biopsychosocial Science and Medicine.

Как это работает

Российские психиатры считают: исследование калифорнийских ученых на новом уровне подтверждает то, что они давно наблюдают на практике.

"Это еще один веский, объективный аргумент в пользу того, что беременность — не медицинский статус одной женщины, а психофизиологическое состояние пары, семьи, и отец здесь играет далеко не второстепенную роль", — отметил в беседе с РИА Новости Александр Забозлаев, врач-психиатр, психотерапевт сети клиник "Персона" и "Прозрение".

По его словам, это "тот самый мост, которого не хватало между психологией и соматикой".

"Мы часто повторяли: "Спокойная мама — здоровый малыш". Теперь можем с полным правом добавить: "А спокойствие мамы зависит от уверенности в себе и надежности папы", — продолжает он.

Биологический механизм психиатр объясняет так: неуверенность, тревожность и подавленность отца повышают в организме матери уровень гормонов стресса (адреналина, норадреналина), которые перевозбуждают нервную систему, запуская режим "бей или беги".

С эволюционной точки зрения в условиях опасности организм матери ставит на первое место ее собственное выживание. Постоянный мышечный тонус, вызванный стрессом, создает угрозу выкидыша и преждевременных родов.

"Уверенный же, психологически устойчивый отец выступает буфером, гасящим внешние стрессы и формирующим безопасное пространство. Он — доказательство того, что мир стабилен и ресурсов хватит. Это снижает тревожность матери на глубоком, подсознательном уровне, что и отражается на ее биологии, в том числе — на уровне воспаления", — объясняет Забозлаев.

Отцовство начинается до родов

Специалисты указывают на важный нюанс, не упомянутый в работе: многое зависит от состояния беременной и ее готовности принять заботу.

"Крайне важно, как она субъективно оценивает поведение партнера. Если сама женщина испытывает тревогу или депрессию, ей и достаточной поддержки покажется мало, что увеличивает риски неоптимального течения беременности", — подчеркивает в разговоре с РИА Новости Мария Блох, кандидат медицинских наук, доцент СПбГУ, врач-психотерапевт Научно-исследовательского института акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Отта, грантополучатель Российского научного фонда (РНФ).

Пара, ожидающая ребенка, — это единая сложная система, в которой оба постоянно влияют друг на друга. Что сказывается на взаимоотношениях уже после родов.

"Интересно, что чем сильнее муж демонстрирует эмоциональную близость жене во время беременности, тем больше у него развиваются установки поддержки своего ребенка в будущем", — добавляет врач.

Кроме того, в этот период меняется не только материнский организм, но и отцовский.

"Вовлеченные отцы подстраиваются и психологически, и физиологически: снижается тестостерон, повышается выработка окситоцина. Мужчины становятся более отзывчивыми. То есть отцовство на самом деле начинается еще до рождения ребенка", — уточняет Блох.

Интерес ученых к роли мужчин во время беременности она приветствует: по ее словам, сегодня фигура отца часто остается в тени, хотя многие готовы к активному участию (например, к совместным родам) и чувствуют себя обделенными вниманием специалистов.

Главное — не мешать

По мнению российских психиатров, подобные научные открытия следует учитывать в демографической государственной политике, которая сегодня по большей части ориентирована на материальную поддержку и на женщину. "Это, безусловно, важно. Но это лечение симптома, а не причины", — говорит Забозлаев.

Мужская самооценка, его психологическая устойчивость — это производная от его социального статуса, чувства востребованности и, конечно, экономического благополучия, продолжает собеседник РИА Новости.

“Мужчина по своей природе — добытчик. Если он не уверен, что сможет обеспечить семью, что работа стабильна, завтра не уволят, а послезавтра ставку по ипотеке не поднимут, — о какой психологической устойчивости может идти речь? Гарантирован перманентный фоновый стресс, который, как мы выяснили, передается жене", — рассуждает психиатр.

Поэтому задача государства, которое хочет повысить рождаемость и здоровье нации, — поддерживать ровную и предсказуемую обстановку в экономике. Главная же помощь отцам — а значит, и их семьям — заключается в том, чтобы им не мешать, убежден Забозлаев.

"Не мешать брать на себя ответственность, создавать, зарабатывать и обеспечивать семью. Сформировать такие условия — вот самая лучшая инвестиция в здоровье новорожденного. Все остальное — это уже следствие", — подчеркивает врач.

Как вырастить хороших отцов

Блох, в свою очередь, считает, что начинать надо не с отцов, а с детей и подростков.

"Важно сместить фокус с индивидуальной самореализации на развитие ценности заботы о другом. Качественные отношения — базовая потребность человека, и, если их ценность закладывается с детства, она переносится и на отношения с партнером, и на отношение к собственным детям", — объясняет эксперт.

И приводит в пример эксперимент, проведенный в Германии. В большинстве современных семей — один ребенок, младших братьев и сестер нет, и взаимодействия матери с младенцем дети не видят до тех пор, пока не заводят собственных. В рамках эксперимента в детские сады приглашали молодых матерей с малышами, чтобы другие дети видели, какое женщина получает удовольствие от взаимодействия с новорожденным.