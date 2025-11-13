https://ria.ru/20251113/otstuplenie-2054654014.html
ВСУ отступают в районе Волчанска
ВСУ отступают в районе Волчанска - РИА Новости, 13.11.2025
ВСУ отступают в районе Волчанска
Подразделения двух бригад ВСУ отступают в районе Волчанска, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T06:33:00+03:00
2025-11-13T06:33:00+03:00
2025-11-13T08:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
волчанск
харьковская область
денис шмыгаль
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331769_0:242:2500:1648_1920x0_80_0_0_e0f1efa104dcdb284341e62578231bb8.jpg
https://ria.ru/20251111/vsu-2054081466.html
https://ria.ru/20251111/vs-2054149540.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
волчанск
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331769_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_68b1663ffa55465c7f204cbf5179f970.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, волчанск, харьковская область, денис шмыгаль, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Волчанск, Харьковская область, Денис Шмыгаль, Вооруженные силы Украины, Безопасность
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Подразделения двух бригад ВСУ отступают в районе Волчанска, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"Министр обороны Украины Денис Шмыгаль посетил командные пункты 57-й отдельной мотопехотной бригады и 113-й отдельной бригады территориальной обороны, которые в настоящий момент отступают в районе Волчанска", — заявил собеседник агентства.
Волчанск — один из важнейших узлов обороны ВСУ на востоке Харьковской области. Взятие его под контроль значительно затруднит логистику для украинской армии на этом участке фронта.
По данным источника, украинские военные ежедневно сдаются в плен в этом населенном пункте. За прошлые сутки число таких солдат составило три.
Также в силовых структурах рассказали, что штурмовики 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ провалили контратаку в районе Двуречанского, потеряв два танка Т-72. Российские военные уничтожили боевую группу противника.
По последним данным Минобороны, в зоне ответственности группировки "Север" потери Киева за сутки составили более ста военнослужащих. Украина также лишилась 13 автомобилей, радиолокационной станции и четырех складов материальных средств.