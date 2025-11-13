Рейтинг@Mail.ru
ВСУ отступают в районе Волчанска
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:33 13.11.2025 (обновлено: 08:05 13.11.2025)
ВСУ отступают в районе Волчанска
ВСУ отступают в районе Волчанска - РИА Новости, 13.11.2025
ВСУ отступают в районе Волчанска
Подразделения двух бригад ВСУ отступают в районе Волчанска, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 13.11.2025
ВСУ отступают в районе Волчанска

Раненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Подразделения двух бригад ВСУ отступают в районе Волчанска, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Министр обороны Украины Денис Шмыгаль посетил командные пункты 57-й отдельной мотопехотной бригады и 113-й отдельной бригады территориальной обороны, которые в настоящий момент отступают в районе Волчанска", — заявил собеседник агентства.

ВСУ массово сдаются в плен в Волчанске
Волчанск — один из важнейших узлов обороны ВСУ на востоке Харьковской области. Взятие его под контроль значительно затруднит логистику для украинской армии на этом участке фронта.

По данным источника, украинские военные ежедневно сдаются в плен в этом населенном пункте. За прошлые сутки число таких солдат составило три.
Группировка "Запад" полностью освободила восточную часть Купянска
Также в силовых структурах рассказали, что штурмовики 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ провалили контратаку в районе Двуречанского, потеряв два танка Т-72. Российские военные уничтожили боевую группу противника.
По последним данным Минобороны, в зоне ответственности группировки "Север" потери Киева за сутки составили более ста военнослужащих. Украина также лишилась 13 автомобилей, радиолокационной станции и четырех складов материальных средств.
