МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Подразделения двух бригад ВСУ отступают в районе Волчанска, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

« "Министр обороны Украины Денис Шмыгаль посетил командные пункты 57-й отдельной мотопехотной бригады и 113-й отдельной бригады территориальной обороны, которые в настоящий момент отступают в районе Волчанска", — заявил собеседник агентства.

Волчанск — один из важнейших узлов обороны ВСУ на востоке Харьковской области. Взятие его под контроль значительно затруднит логистику для украинской армии на этом участке фронта.

По данным источника, украинские военные ежедневно сдаются в плен в этом населенном пункте. За прошлые сутки число таких солдат составило три.

Также в силовых структурах рассказали, что штурмовики 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ провалили контратаку в районе Двуречанского, потеряв два танка Т-72. Российские военные уничтожили боевую группу противника.