Россиян предупредили о риске для пенсии из-за ошибок в трудовой книжке

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Трудовая книжка — основной документ, подтверждающий факт работы гражданина, и ошибка в записях может обернуться проблемами при начислении пенсии, рассказал агентству “ Трудовая книжка — основной документ, подтверждающий факт работы гражданина, и ошибка в записях может обернуться проблемами при начислении пенсии, рассказал агентству “ Прайм ” профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Основной риск — путаница с датами приема и увольнения. Так часто случается при переносе данных со старых бумажных документов из-за выцветания чернил или неразборчивого почерка.

“Потеря даже нескольких месяцев стажа — это прямая угроза размеру ежемесячной выплаты. За каждый неучтенный месяц вы недополучите пенсионные баллы, так как страховые взносы за этот период просто выпадают из расчета”, — предупреждает юрист.

Неправильное сокращение названия предприятия или должности тоже может сделать запись недействительной. Например, если пишут МУП вместо “Муниципальное унитарное предприятие”. Бывают и технические недочеты, например, нечеткий оттиск печати.