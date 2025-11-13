Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили о риске для пенсии из-за ошибок в трудовой книжке
02:12 13.11.2025
Россиян предупредили о риске для пенсии из-за ошибок в трудовой книжке
Россиян предупредили о риске для пенсии из-за ошибок в трудовой книжке
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Трудовая книжка — основной документ, подтверждающий факт работы гражданина, и ошибка в записях может обернуться проблемами при начислении пенсии, рассказал агентству “Прайм” профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Основной риск — путаница с датами приема и увольнения. Так часто случается при переносе данных со старых бумажных документов из-за выцветания чернил или неразборчивого почерка.
Россиян призвали проверить пенсионную выписку до конца ноября
12 ноября, 02:12
Россиян призвали проверить пенсионную выписку до конца ноября
12 ноября, 02:12
“Потеря даже нескольких месяцев стажа — это прямая угроза размеру ежемесячной выплаты. За каждый неучтенный месяц вы недополучите пенсионные баллы, так как страховые взносы за этот период просто выпадают из расчета”, — предупреждает юрист.
Неправильное сокращение названия предприятия или должности тоже может сделать запись недействительной. Например, если пишут МУП вместо “Муниципальное унитарное предприятие”. Бывают и технические недочеты, например, нечеткий оттиск печати.
Исправление подобных ошибок — процесс сложный, особенно если работодатель реорганизовался или вовсе ликвидирован. Поэтому лучше раз в год внимательно изучать записи в трудовой и своевременно их корректировать, заключил Виноградов.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Эксперт объяснил, как копить на пенсию с 20 лет при любой возможности
27 октября, 03:15
 
ОбществоВадим ВиноградовВысшая школа экономики (ВШЭ)РоссияПенсияРабота
 
 
