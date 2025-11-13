Визит главы МО Италии в США отменился на фоне закупок оружия для Украины

РИМ, 13 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Джорджа Мелони отменила визит министра обороны Гуидо Крозетто в Вашингтон, где тот должен был одобрить первый транш инвестиций на покупку американского вооружения для Украины в рамках инициативы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), пишет газета Repubblica.
Руководство итальянского Совета министров, сообщило издание, в случае немедленной поддержки проекта столкнулось бы с трудностями того, "как объяснить новые затраты на вооружение", учитывая, что в настоящий момент парламент страны обсуждает изменения в госбюджет с мерами строгой экономии. Мелони, как отмечается, взяла время для размышления, и визит Крозетто в Вашингтон пока считается перенесенным на поздний срок.
Решение, за которым также скроются разногласия в правящей коалиции, "не вызвало расположение" США и показывает, что "в самом сердце исполнительной власти что-то споткнулось", пишет Repubblica. Глава МИД Антонио Таяни, находящийся в Канаде на встрече "Большой семерки", намерен объяснить госсекретарю США Марко Рубио, что "в перспективе Рим открыт для возможности присоединения к PURL, но на данном этапе существуют бюджетные проблемы, которые не позволяют дать окончательные ответы", говорится в статье.
Генсек НАТО Марк Рютте 2 сентября заявил, что страны НАТО уже закупили у США летальное и оборонное оружие для Украины на два миллиарда долларов в рамках инициативы PURL. Позднее Владимир Зеленский жаловался, что не все поддерживающие Украину страны присоединились к инициативе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Италия хочет участвовать в закупке оружия для Украины, пишут СМИ
20 октября, 20:01