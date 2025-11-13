Визит главы МО Италии в США отменился на фоне закупок оружия для Украины

РИМ, 13 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Джорджа Мелони отменила визит министра обороны Гуидо Крозетто в Вашингтон, где тот должен был одобрить первый транш инвестиций на покупку американского вооружения для Украины в рамках инициативы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), пишет газета Repubblica.