Визит главы МО Италии в США отменился на фоне закупок оружия для Украины
18:20 13.11.2025
Визит главы МО Италии в США отменился на фоне закупок оружия для Украины
Визит главы МО Италии в США отменился на фоне закупок оружия для Украины

Repubblica: Мелони отменила визит Крозетто в США для одобрения покупки оружия

© AP Photo / Goeffroy van der HasseltГлава Минобороны Италии Гуидо Крозетто
Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© AP Photo / Goeffroy van der Hasselt
Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто. Архивное фото
РИМ, 13 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Джорджа Мелони отменила визит министра обороны Гуидо Крозетто в Вашингтон, где тот должен был одобрить первый транш инвестиций на покупку американского вооружения для Украины в рамках инициативы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), пишет газета Repubblica.
США Крозетто должен был дать добро на первый транш инвестиций, который, по разным данным, составил бы около 120-140 миллионов долларов", – говорится в статье.
Флаг Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Германия догонит США по поставкам ракет Киеву через шесть-семь лет
11 марта, 03:54
Руководство итальянского Совета министров, сообщило издание, в случае немедленной поддержки проекта столкнулось бы с трудностями того, "как объяснить новые затраты на вооружение", учитывая, что в настоящий момент парламент страны обсуждает изменения в госбюджет с мерами строгой экономии. Мелони, как отмечается, взяла время для размышления, и визит Крозетто в Вашингтон пока считается перенесенным на поздний срок.
Решение, за которым также скроются разногласия в правящей коалиции, "не вызвало расположение" США и показывает, что "в самом сердце исполнительной власти что-то споткнулось", пишет Repubblica. Глава МИД Антонио Таяни, находящийся в Канаде на встрече "Большой семерки", намерен объяснить госсекретарю США Марко Рубио, что "в перспективе Рим открыт для возможности присоединения к PURL, но на данном этапе существуют бюджетные проблемы, которые не позволяют дать окончательные ответы", говорится в статье.
Министр обороны Гуидо Крозетто в среду подтвердил отмену визита в США. На полях выступления в парламенте он заявил журналистам, что намерен посетить Берлин для участия во встрече министров обороны европейских стран и занят подготовкой 12-го пакета военной помощи Украине.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Финский политик призвал Рютте прекратить поставки оружия Украине
9 ноября, 09:10
Инициатива PURL, созданная США и НАТО, предполагает, что американское оружие для Киева закупают европейские страны.
Генсек НАТО Марк Рютте 2 сентября заявил, что страны НАТО уже закупили у США летальное и оборонное оружие для Украины на два миллиарда долларов в рамках инициативы PURL. Позднее Владимир Зеленский жаловался, что не все поддерживающие Украину страны присоединились к инициативе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаги Италии и Евросоюза на здании в Риме - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Италия хочет участвовать в закупке оружия для Украины, пишут СМИ
20 октября, 20:01
 
