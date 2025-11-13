Несколько стран Балтии выделят средства на закупку оружия США для Украины

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, Латвия, Литва и Эстония совместно выделят 500 миллионов долларов на закупку американского вооружения для Украины в рамках инициативы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), говорится в совместном заявлении министров обороны указанных стран.