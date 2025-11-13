Рейтинг@Mail.ru
Несколько стран Балтии выделят средства на закупку оружия США для Украины - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:40 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/oruzhie-2054826830.html
Несколько стран Балтии выделят средства на закупку оружия США для Украины
Несколько стран Балтии выделят средства на закупку оружия США для Украины - РИА Новости, 13.11.2025
Несколько стран Балтии выделят средства на закупку оружия США для Украины
Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, Латвия, Литва и Эстония совместно выделят 500 миллионов долларов на закупку американского вооружения для Украины в рамках... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T17:40:00+03:00
2025-11-13T17:40:00+03:00
в мире
украина
россия
финляндия
марк рютте
владимир зеленский
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565045772_0:175:3068:1901_1920x0_80_0_0_a8f5a29166e61be854e7ac05df68f8db.jpg
https://ria.ru/20251111/danija-2054352354.html
https://ria.ru/20251030/shvetsiya-2051883495.html
украина
россия
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565045772_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_99fcae7ce546066d38d739e07a346350.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, финляндия, марк рютте, владимир зеленский, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Финляндия, Марк Рютте, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО
Несколько стран Балтии выделят средства на закупку оружия США для Украины

Северная Европа и Балтия выделят $500 млн на закупку оружия США для Украины

© Depositphotos.com / VadimVaseninАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Depositphotos.com / VadimVasenin
Американские доллары. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, Латвия, Литва и Эстония совместно выделят 500 миллионов долларов на закупку американского вооружения для Украины в рамках инициативы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), говорится в совместном заявлении министров обороны указанных стран.
Инициатива Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), созданная США и НАТО, предполагает, что американское оружие для Киева закупают европейские страны.
Вид на Копенгаген - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Дания выделила Украине новый пакет военной помощи
11 ноября, 23:17
"Мы совместно решили внести вклад в инициативу PURL в размере 500 миллионов долларов", - говорится в заявлении, опубликованном министерством обороны Финляндии.
Генсек НАТО Марк Рютте 2 сентября заявил, что страны НАТО уже закупили у США летальное и оборонное оружие для Украины на два миллиарда долларов в рамках инициативы PURL. Позднее Владимир Зеленский жаловался, что не все поддерживающие Украину страны присоединились к инициативе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
В МИД прокомментировали планы Швеции поставить Украине истребители Gripen
30 октября, 16:44
 
В миреУкраинаРоссияФинляндияМарк РюттеВладимир ЗеленскийСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала