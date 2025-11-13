Несколько стран Балтии выделят средства на закупку оружия США для Украины

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, Латвия, Литва и Эстония совместно выделят 500 миллионов долларов на закупку американского вооружения для Украины в рамках инициативы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), говорится в совместном заявлении министров обороны указанных стран.
Дания выделила Украине новый пакет военной помощи
11 ноября, 23:17
"Мы совместно решили внести вклад в инициативу PURL в размере 500 миллионов долларов", - говорится в заявлении, опубликованном министерством обороны Финляндии.
Генсек НАТО Марк Рютте 2 сентября заявил, что страны НАТО уже закупили у США летальное и оборонное оружие для Украины на два миллиарда долларов в рамках инициативы PURL. Позднее Владимир Зеленский жаловался, что не все поддерживающие Украину страны присоединились к инициативе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.