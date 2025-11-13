Рейтинг@Mail.ru
14:21 13.11.2025 (обновлено: 23:38 13.11.2025)
Орбан объявил о жестком решении по Украине из-за скандала с Зеленским
Владимир Зеленский после коррупционного скандала на Украине может не рассчитывать на финансовую помощь со стороны Венгрии, заявил премьер-министр Венгрии Виктор РИА Новости, 13.11.2025
Орбан объявил о жестком решении по Украине из-за скандала с Зеленским

© AP Photo / Evan VucciПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский после коррупционного скандала на Украине может не рассчитывать на финансовую помощь со стороны Венгрии, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X.
"Золотая иллюзия Украины рушится. Военная мафиозная сеть с бесчисленными связями с президентом разоблачена. <…> Мы не будем отправлять деньги венгерского народа на Украину. <…> После всего этого мы точно не поддадимся финансовым требованиям и шантажу главы киевского режима", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
"Вопрос выживания". Зеленский сделал громкое заявление в адрес ЕС
Вчера, 12:48
Премьер-министр подчеркнул, что Европейскому союзу после этого инцидента также пора осознать, что его финансовая помощь уходит в карманы членов правительства Зеленского.

Специальная операция НАБУ

НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии с найденными в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма не разглашается.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого в украинских СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя перед этим поспешно вывезли с Украины.
Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей разговоров Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. В ведомстве установили, что деньги, полученные через серые схемы, легализовывались через офис в центре Киева.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
На Западе сообщили, что ждет Зеленского из-за нового скандала
Вчера, 12:02
 
