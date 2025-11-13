Орбан объявил о жестком решении по Украине из-за скандала с Зеленским

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский после коррупционного скандала на Украине может не рассчитывать на финансовую помощь со стороны Венгрии, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X.
"Золотая иллюзия Украины рушится. Военная мафиозная сеть с бесчисленными связями с президентом разоблачена. <…> Мы не будем отправлять деньги венгерского народа на Украину. <…> После всего этого мы точно не поддадимся финансовым требованиям и шантажу главы киевского режима", — написал он.
Премьер-министр подчеркнул, что Европейскому союзу после этого инцидента также пора осознать, что его финансовая помощь уходит в карманы членов правительства Зеленского.
Специальная операция НАБУ
НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии с найденными в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма не разглашается.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого в украинских СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя перед этим поспешно вывезли с Украины.
Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей разговоров Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. В ведомстве установили, что деньги, полученные через серые схемы, легализовывались через офис в центре Киева.