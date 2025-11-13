Рейтинг@Mail.ru
14:29 13.11.2025
Гаага направит делегацию в Пекин для поиска решения по поставкам Nexperia
Нидерланды приветствуют смягчение Китаем ограничений в отношении продукции производителя полупроводников Nexperia и планируют отправить свою делегацию в Пекин... РИА Новости, 13.11.2025
Гаага направит делегацию в Пекин для поиска решения по поставкам Nexperia

Производство чипов. Архивное фото
ГААГА, 13 ноя - РИА Новости. Нидерланды приветствуют смягчение Китаем ограничений в отношении продукции производителя полупроводников Nexperia и планируют отправить свою делегацию в Пекин для обсуждения возобновления поставок чипов, заявил в четверг министр экономики королевства Винсент Карреманс.
Ранее министерство коммерции КНР сообщило, что Пекин принял меры по предоставлению освобождения от ограничений для экспорта продукции гражданского назначения Nexperia, соответствующей требованиям.
"Я приветствую смягчение Китаем строгих условий лицензирования, установленных для полупроводников, производимых компанией Nexperia", - говорится в заявлении Карреманса, опубликованном в соцсети Х.
По его словам, Нидерланды вместе с европейскими и международными партнерами следят за тем, возобновятся ли поставки продукции Nexperia в Европу и другие страны, а также за тем, когда и в каком объеме будет восстановлена торговля с предприятиями Nexperia в Китае.
"Нидерланды по-прежнему привержены дипломатическому взаимодействию с Китаем. Поэтому мы приветствуем открытость Китая к дальнейшему тесному взаимодействию, включая личные встречи. В начале следующей недели высокопоставленная официальная делегация моего министерства отправится в Пекин для продолжения поиска взаимоприемлемого решения", - сообщил министр.
В середине октября правительство Нидерландов вмешалось в деятельность производителя чипов Nexperia, задействовав закон о доступности товаров, из-за опасений потери критически важной технологической базы в Европе. Как сообщал кабмин, мера была принята после сообщений о серьезных управленческих нарушениях в компании.
Согласно указу правительства, Nexperia на год запрещено перемещать элементы компании, увольнять действующих руководителей и принимать другие решения без прямой санкции со стороны нидерландского кабмина. Такие меры, как отмечалось, призваны защитить экономическую безопасность Нидерландов и Европы. После введения контроля со стороны правительства Нидерландов генеральный директор Nexperia Чжан Сюэчжэн был отстранен от своей должности.
На этом фоне ранее китайское отделение компании Nexperia China разрешило своим сотрудникам игнорировать любые распоряжения офиса в Нидерландах после вмешательства нидерландских властей в деятельность компании.
Премьер Нидерландов Дик Схоф 7 ноября сообщил, что Китай согласился возобновить поставки чипов Nexperia со своих заводов в Европу, что, в свою очередь, потенциально приведет к значительному улучшению в сфере автомобильной промышленности.
Заголовок открываемого материала