Китай примет представителей Нидерландов для обсуждения ситуации с Nexperia

ПЕКИН, 13 ноя - РИА Новости. Китай готов принять представителей Нидерландов для проведения переговоров по решению проблемы с производителем полупроводников Nexperia, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Хэ Ядун.
"С момента возникновения проблемы с компанией Nexperia Китай последовательно и ответственно действовал в интересах сохранения стабильности и безопасности глобальных цепочек поставок, проведя с Нидерландами несколько раундов консультаций, а также согласился с требованием министерства экономики Нидерландов направить их представителей в Китай для проведения консультаций", - сказал Хэ Ядун.
По его словам, Китай надеется, что Нидерланды продемонстрируют искреннее стремление к сотрудничеству и как можно скорее предложат конструктивные решения проблемы, а также предпримут реальные действия для быстрого и эффективного обеспечения безопасности и стабильности глобальных цепочек поставок.
В середине октября правительство Нидерландов вмешалось в деятельность производителя чипов Nexperia, принадлежащего китайскому концерну Wingtech, из-за опасений потери критически важной технологической базы в Европе, мера была принята после сообщений о серьезных управленческих нарушениях в компании. После этого генеральный директор Nexperia, базирующейся в нидерландском Неймегене, Чжан Сюэчжэн был отстранен от своей должности.
Деятельность Чжан Сюэчжэна на посту гендиректора Nexperia привлекла внимание правительства Нидерландов. Кабмин принял в отношении компании чрезвычайный приказ на основании закона о доступности товаров. Согласно этому приказу, Nexperia на год запрещено перемещать элементы компании, увольнять действующих руководителей и принимать другие решения без прямой санкции со стороны нидерландского кабмина. Такие меры, как отмечалось, призваны защитить экономическую безопасность Нидерландов и Европы.
На этом фоне ранее китайское отделение компании Nexperia China разрешило своим сотрудникам игнорировать любые распоряжения офиса в Нидерландах после вмешательства нидерландских властей в деятельность компании.
Ранее официальный представитель министерства коммерции КНР Хэ Ядун заявил, что вмешательство Нидерландов во внутренние дела компании Nexperia вызвало неустойчивость и хаос в глобальных производственно-сбытовых цепочках полупроводников. Он подчеркнул, что Нидерланды должны понести за это полную ответственность.
Премьер Нидерландов Дик Схоф 7 ноября сообщил, что Китай согласился возобновить поставки чипов Nexperia со своих заводов в Европу, что, в свою очередь, потенциально приведет к значительному улучшению в сфере автомобильной промышленности.
Министерство коммерции КНР 9 ноября в заявлении, посвященном ситуации с Nexperia, сообщило, что Китай, в целях обеспечения безопасности и стабильности глобальной цепочки поставок полупроводников, принял конкретные меры по освобождению от экспортного контроля соответствующих чипов гражданского назначения.
