Нетаньяху поблагодарил Трампа за позицию по уголовным делам над ним

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 ноя – РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что благодарен президенту США Дональду Трампу за публичную критику судебных разбирательств над ним, и подумает, как быть в случае предложения о помиловании.

В среду канцелярия президента Израиля Ицхака Герцога объявила о получении письма от Трампа , в котором американский лидер призвал добиться прекращения уголовных разбирательств в отношении Нетаньяху и "помиловать" премьер-министра. Герцог в ответ заявил, что для этого нужно официальное прошение со стороны того, кто ходатайствует о президентском помиловании.

"Я подумаю над этим, но я очень благодарен президенту Трампу за его прямоту", - заявил Нетаньяху в подкасте австралийской ведущей Эрин Молан, которая спросила, принял бы Нетаньяху помилование, если бы его предложили.

Нетаньяху назвал свое судебное преследование "абсурдным и нелепым". По словам премьера, он три дня в неделю проводит в суде, где ведутся разговоры о том, как его сын Яир в пятилетнем возрасте получил в подарок игрушку "Багс Банни", или о том, как сам Нетаньяху "получил сигары от друга".

"Все это просто нелепо. Все разваливается. Ведущие СМИ перестали это освещать, потому что это, знаете ли, это очень позорно для обвинения, а президент Трамп, по сути, назвал это политизированной и несправедливой охотой на ведьм, чем оно и является", - добавил Нетаньяху.

В декабре 2024 года в окружном суде Тель-Авива начались слушания по давним делам против израильского премьера. В отношении Нетаньяху расследуются несколько уголовных дел. Самые серьезные обвинения в получении взятки выдвинуты по так называемому "делу 4000" о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla.

Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Нетаньяху по делам "2000" и "1000". "Дело 1000" касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков – эксклюзивных сигар и шампанского – от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. Следователи полагают, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха.