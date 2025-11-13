Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху поблагодарил Трампа за позицию по уголовным делам над ним - РИА Новости, 13.11.2025
20:33 13.11.2025
Нетаньяху поблагодарил Трампа за позицию по уголовным делам над ним
Нетаньяху поблагодарил Трампа за позицию по уголовным делам над ним - РИА Новости, 13.11.2025
Нетаньяху поблагодарил Трампа за позицию по уголовным делам над ним
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что благодарен президенту США Дональду Трампу за публичную критику судебных разбирательств над ним, и подумает, как... РИА Новости, 13.11.2025
в мире
израиль
сша
тель-авив
биньямин нетаньяху
дональд трамп
ицхак герцог
израиль
сша
тель-авив
в мире, израиль, сша, тель-авив, биньямин нетаньяху, дональд трамп, ицхак герцог
В мире, Израиль, США, Тель-Авив, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, Ицхак Герцог
Нетаньяху поблагодарил Трампа за позицию по уголовным делам над ним

Нетаньяху поблагодарил Трампа за критику судебных разбирательств над ним

© AP Photo / Alex KolomienskyБиньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© AP Photo / Alex Kolomiensky
Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 ноя – РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что благодарен президенту США Дональду Трампу за публичную критику судебных разбирательств над ним, и подумает, как быть в случае предложения о помиловании.
В среду канцелярия президента Израиля Ицхака Герцога объявила о получении письма от Трампа, в котором американский лидер призвал добиться прекращения уголовных разбирательств в отношении Нетаньяху и "помиловать" премьер-министра. Герцог в ответ заявил, что для этого нужно официальное прошение со стороны того, кто ходатайствует о президентском помиловании.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Трамп считает дело Нетаньяху несправедливым, сообщили СМИ
12 ноября, 17:58
"Я подумаю над этим, но я очень благодарен президенту Трампу за его прямоту", - заявил Нетаньяху в подкасте австралийской ведущей Эрин Молан, которая спросила, принял бы Нетаньяху помилование, если бы его предложили.
Нетаньяху назвал свое судебное преследование "абсурдным и нелепым". По словам премьера, он три дня в неделю проводит в суде, где ведутся разговоры о том, как его сын Яир в пятилетнем возрасте получил в подарок игрушку "Багс Банни", или о том, как сам Нетаньяху "получил сигары от друга".
"Все это просто нелепо. Все разваливается. Ведущие СМИ перестали это освещать, потому что это, знаете ли, это очень позорно для обвинения, а президент Трамп, по сути, назвал это политизированной и несправедливой охотой на ведьм, чем оно и является", - добавил Нетаньяху.
В декабре 2024 года в окружном суде Тель-Авива начались слушания по давним делам против израильского премьера. В отношении Нетаньяху расследуются несколько уголовных дел. Самые серьезные обвинения в получении взятки выдвинуты по так называемому "делу 4000" о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla.
Президент США Дональд Трамп слушает выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в кнессете - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Трамп назвал Нетаньяху непростым партнером и великим лидером
13 октября, 14:31
Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Нетаньяху по делам "2000" и "1000". "Дело 1000" касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков – эксклюзивных сигар и шампанского – от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. Следователи полагают, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха.
В "деле 2000" речь идет о попытках премьера договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиагрупп "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности главы правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента - бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом". Нетаньяху ранее заявлял, что цель этих обвинений - свержение его с поста главы правительства.
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
В Израиле прокомментировали турецкий ордер на арест Нетаньяху
8 ноября, 15:44
 
В миреИзраильСШАТель-АвивБиньямин НетаньяхуДональд ТрампИцхак Герцог
 
 
