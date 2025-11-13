Рейтинг@Mail.ru
Ученые из России и Китая нашли способ продлить молодость мозга
08:00 13.11.2025
Ученые из России и Китая нашли способ продлить молодость мозга
Стимуляция мозга и его оболочек инфракрасным светом может стать безопасным способом продлить молодость и защититься от деменции, доказал российско-китайский... РИА Новости, 13.11.2025
https://ria.ru/20251014/nauka-2047929065.html
https://ria.ru/20250121/nauka-1994644890.html
https://ria.ru/20241108/nauka-1982457950.html
китай
россия
москва
саратов
наука, университетская наука, китай, россия, москва, российский научный фонд, медицина, саратов, саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского, здоровье - общество, рнф, болезнь альцгеймера, деменция
Наука, Наука, Университетская наука, Китай, Россия, Москва, Российский научный фонд, Медицина, Саратов, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского , Здоровье - Общество, РНФ, болезнь Альцгеймера, Деменция

Ученые из России и Китая нашли способ продлить молодость мозга

© Getty Images / Moment Makers GroupИсследования мозга
Исследования мозга - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Getty Images / Moment Makers Group
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Стимуляция мозга и его оболочек инфракрасным светом может стать безопасным способом продлить молодость и защититься от деменции, доказал российско-китайский коллектив ученых из СГУ и Хуачжунского университета науки и технологии. Результаты исследования опубликованы в Aging Cell.
Население планеты стареет беспрецедентными темпами, по некоторым прогнозам, к 2050 году количество людей старше 60 лет достигнет двух миллиардов. Из-за этого растет и частота заболеваний, связанных с возрастными неврологическими расстройствами, такими как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и рассеянный склероз, рассказали в Саратовском национальном исследовательском государственном университете имени Н.Г. Чернышевского (СГУ).
Искусственный нейрон - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Российские ученые создали искусственный нейрон для изучения мозга
14 октября, 08:00
Развитию неврологических расстройств способствует нарушение дренажной функции мозга. За нее отвечают менингеальные лимфатические сосуды — "туннели", которые выводят продукты жизнедеятельности клеток и токсические вещества из тканей.
С возрастом эти сосуды утолщаются, скорость лимфотока снижается, а в тканях откладывается бета-амилоид (белок, который инициирует развитие болезни Альцгеймера) и метаболиты (например, липиды, которые могут быть одним из факторов развития многих дегенеративных заболеваний).
В вузе подчеркнули, что в группе риска находятся люди, которые много работают и мало спят.
Нейроны мозга - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Ученые обнаружили неизвестный науке режим работы нейронов
21 января, 09:00
"Через 20 лет дефицита сна (менее шести часов в сутки) у активных и трудоспособных людей в 30 процентах случаев развивается деменция. Это связано в тем, что сон является важным временем активации дренажа мозга, когда его ткани очищаются от токсичных метаболитов. Если времени на сон недостаточно, особенно, когда это входит в образ жизни на протяжении многих лет, например, у врачей, актеров, пилотов, военных, это может приводить к избыточному накоплению токсинов, отравляющих нейроны и снижающих память и когнитивные способности", — рассказала одна из авторов исследования, заведующая кафедрой физиологии человека и животных СГУ Оксана Семячкина-Глушковская.
Коллектив исследователей из Саратовского университета и Хуачжунского университета науки и технологии (КНР) доказал, что инфракрасное излучение с длиной волны 1275 нанометров запускает выработку оксида азота, который расширяет лимфатические сосуды. В результате мозг быстрее избавляется от токсичных соединений, которые лежат в основе возрастных изменений.
"Исследование проводилось на стареющих мышах. Мы установили, что метод восстанавливает дренаж мозга, что сопровождается эффективным устранением окислительно-восстановительного дисбаланса, нейровоспаления и повреждения нейронов", — отметила Семячкина-Глушковская, добавив, что после облучения у мышей также улучшились способности к пространственному обучению и кратковременной памяти.
Мозг - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Ученые приблизились к пониманию работы ритмов мозга
8 ноября 2024, 07:00
По ее словам, главное преимущество метода — неинвазивность и безопасность, включая возможность применения фототерапии в домашних условиях, поскольку фототехнологии для лечения деменции могут быть носимыми и портативными.
"Применение фототехнологий новой генерации, которые можно отнести к технологиям медицины будущего, в виде носимых устройств для профилактики и предотвращения развития нейродегенеративных заболеваний будет способствовать значительному повышению качества жизни людей и медицины, а также снижению затрат экономики на лечение и содержание таких пациентов. Данные стратегии отвечают запросам национальных проектов по сохранению активного долголетия населения и технологического лидерства", — заключила Семячкина-Глушковская.
Работа выполнена при поддержке Национальных фондов естественных наук КНР, Междисциплинарной исследовательской программы HUST, инновационного фонда WNLO, Российского научного фонда (23-75-30001, 24-45-00010) и согласуется со стратегическими целями в рамках федеральной программы "Приоритет-2030".
 
Наука, Университетская наука, Китай, Россия, Москва, Российский научный фонд, Медицина, Саратов, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, Здоровье - Общество, РНФ, болезнь Альцгеймера, Деменция
 
 
