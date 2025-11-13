Рейтинг@Mail.ru
В Кабардино-Балкарии нашли подпольную нарколабораторию
18:19 13.11.2025
В Кабардино-Балкарии нашли подпольную нарколабораторию
В Кабардино-Балкарии нашли подпольную нарколабораторию - РИА Новости, 13.11.2025
В Кабардино-Балкарии нашли подпольную нарколабораторию
Сотрудники УФСБ России по Кабардино-Балкарии нашли в Баксанском районе республики подпольную нарколабораторию по производству мефедрона, задержаны двое... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T18:19:00+03:00
2025-11-13T18:19:00+03:00
происшествия
россия
баксанский район
россия
баксанский район
происшествия, россия, баксанский район
Происшествия, Россия, Баксанский район
В Кабардино-Балкарии нашли подпольную нарколабораторию

В КБР нашли нарколабораторию по производству мефедрона

НАЛЬЧИК, 13 ноя – РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Кабардино-Балкарии нашли в Баксанском районе республики подпольную нарколабораторию по производству мефедрона, задержаны двое подозреваемых, изъято более 16 килограммов синтетического наркотика, сообщило ведомство.
"В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотических средств сотрудниками УФСБ России по Кабардино-Балкарской республике пресечена противоправная деятельность двух жителей Баксанского района, причастных к производству синтетических наркотиков на территории КБР", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в организованной в частном доме одного из фигурантов лаборатории обнаружены и изъяты оборудование и реагенты для производства синтетических наркотиков, а также более 16 килограммов готового к реализации мефедрона.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере" и "Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств в особо крупном размере" УК РФ, санкции которых предусматривают вплоть до пожизненного лишения свободы.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
В Удмуртии задержали двух человек, готовивших мефедрон в бане
22 сентября, 08:51
 
ПроисшествияРоссияБаксанский район
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
