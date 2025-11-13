https://ria.ru/20251113/narkotiki-2054836777.html
В Кабардино-Балкарии нашли подпольную нарколабораторию
НАЛЬЧИК, 13 ноя – РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Кабардино-Балкарии нашли в Баксанском районе республики подпольную нарколабораторию по производству мефедрона, задержаны двое подозреваемых, изъято более 16 килограммов синтетического наркотика, сообщило ведомство.
"В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотических средств сотрудниками УФСБ России по Кабардино-Балкарской республике пресечена противоправная деятельность двух жителей Баксанского района, причастных к производству синтетических наркотиков на территории КБР", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в организованной в частном доме одного из фигурантов лаборатории обнаружены и изъяты оборудование и реагенты для производства синтетических наркотиков, а также более 16 килограммов готового к реализации мефедрона.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере" и "Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств в особо крупном размере" УК РФ, санкции которых предусматривают вплоть до пожизненного лишения свободы.