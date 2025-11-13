В Кабардино-Балкарии нашли подпольную нарколабораторию

НАЛЬЧИК, 13 ноя – РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Кабардино-Балкарии нашли в Баксанском районе республики подпольную нарколабораторию по производству мефедрона, задержаны двое подозреваемых, изъято более 16 килограммов синтетического наркотика, сообщило ведомство.

"В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотических средств сотрудниками УФСБ России по Кабардино-Балкарской республике пресечена противоправная деятельность двух жителей Баксанского района, причастных к производству синтетических наркотиков на территории КБР", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в организованной в частном доме одного из фигурантов лаборатории обнаружены и изъяты оборудование и реагенты для производства синтетических наркотиков, а также более 16 килограммов готового к реализации мефедрона.