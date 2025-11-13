Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ получил Golden Apple Award за "Сделано в России" на FHC Shanghai 2025 - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:45 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/nagrada-2054703031.html
РЭЦ получил Golden Apple Award за "Сделано в России" на FHC Shanghai 2025
РЭЦ получил Golden Apple Award за "Сделано в России" на FHC Shanghai 2025 - РИА Новости, 13.11.2025
РЭЦ получил Golden Apple Award за "Сделано в России" на FHC Shanghai 2025
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) получил награду Golden Apple Award на международной выставке FHC Shanghai Global Food Trade Show 2025 в Шанхае,... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T11:45:00+03:00
2025-11-13T11:45:00+03:00
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054702692_0:3:1291:729_1920x0_80_0_0_565c4c7ba027ba8fb3fdb66cc3a881e0.jpg
https://ria.ru/20251112/rabota-2054421023.html
https://ria.ru/20251112/soglasheniya-2054502009.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054702692_157:0:1132:731_1920x0_80_0_0_8c33bcd3b46dd8b95f26b83e36d2fcd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика
Экономика
РЭЦ получил Golden Apple Award за "Сделано в России" на FHC Shanghai 2025

РЭЦ получил Golden Apple Award на FHC Shanghai Global Food Trade Show 2025

© Фото : Пресс-служба РЭЦРЭЦ получил Golden Apple Award за "Сделано в России" на FHC Shanghai 2025
РЭЦ получил Golden Apple Award за Сделано в России на FHC Shanghai 2025 - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Фото : Пресс-служба РЭЦ
РЭЦ получил Golden Apple Award за "Сделано в России" на FHC Shanghai 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) получил награду Golden Apple Award на международной выставке FHC Shanghai Global Food Trade Show 2025 в Шанхае, сообщает центр.
"РЭЦ отмечен Global Brand of the Year за развитие национального бренда "Сделано в России" и вклад в продвижение отечественной продукции на мировом рынке. Премия Golden Apple Award - награда выставки, отмечающая лучшие компании и организации, формирующие глобальные тренды в сфере продуктов питания и экспорта", - говорится в сообщении.
Вид на Нур-Султан - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
РЭЦ поддержал экспорт в Казахстан на 103 млрд рублей за 10 месяцев 2025 г
12 ноября, 11:28
В этом году под брендом Made in Russia на FHC 2025 представлено 46 российских АПК-компаний, а национальная экспозиция заняла более 800 квадратных метров. РЭЦ активно работает над укреплением деловых связей запланировано около 350 переговоров с потенциальными партнерами из Китая и других стран.
РЭЦ уже второй раз организовывает участие отечественных экспортеров в FHC. Экспортеры, планирующие принять участие в FHC 2026, могут зайти на платформу "Мой экспорт", выбрать раздел "Мероприятия" и подать необходимые документы.
При участии в коллективном стенде "Сделано в России" экспортер получает поддержку в части компенсации аренды площади, застройки стенда, доставки выставочных образцов, в поиске и организации деловых встреч с потенциальными партнерами и другое. На поддержку могут рассчитывать компании, зарегистрированные в РФ, не имеющие задолженностей по налогам и сборам.
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
Российские экспортеры заключили соглашения на сумму более $65 млн на CIIE 2025 - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Российские экспортеры заключили соглашения на сумму более $65 млн
12 ноября, 15:29
 
Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала