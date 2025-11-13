РЭЦ получил Golden Apple Award за "Сделано в России" на FHC Shanghai 2025

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) получил награду Golden Apple Award на международной выставке FHC Shanghai Global Food Trade Show 2025 в Шанхае, сообщает центр.

"РЭЦ отмечен Global Brand of the Year за развитие национального бренда "Сделано в России" и вклад в продвижение отечественной продукции на мировом рынке. Премия Golden Apple Award - награда выставки, отмечающая лучшие компании и организации, формирующие глобальные тренды в сфере продуктов питания и экспорта", - говорится в сообщении.

В этом году под брендом Made in Russia на FHC 2025 представлено 46 российских АПК-компаний, а национальная экспозиция заняла более 800 квадратных метров. РЭЦ активно работает над укреплением деловых связей запланировано около 350 переговоров с потенциальными партнерами из Китая и других стран.

РЭЦ уже второй раз организовывает участие отечественных экспортеров в FHC. Экспортеры, планирующие принять участие в FHC 2026, могут зайти на платформу "Мой экспорт", выбрать раздел "Мероприятия" и подать необходимые документы.

При участии в коллективном стенде "Сделано в России" экспортер получает поддержку в части компенсации аренды площади, застройки стенда, доставки выставочных образцов, в поиске и организации деловых встреч с потенциальными партнерами и другое. На поддержку могут рассчитывать компании, зарегистрированные в РФ, не имеющие задолженностей по налогам и сборам.