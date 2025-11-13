https://ria.ru/20251113/naemniki-2054777812.html
В Харьковскую область прибыли наемники из Колумбии, заявил Лисняк
В Харьковскую область прибыли наемники из Колумбии, заявил Лисняк - РИА Новости, 13.11.2025
В Харьковскую область прибыли наемники из Колумбии, заявил Лисняк
Заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк заявил журналистам, что в район села Глушковка прибыли наемники ВСУ из Колумбии,... РИА Новости, 13.11.2025
специальная военная операция на украине
харьковская область
колумбия
вооруженные силы украины
харьковская область
колумбия
В Харьковскую область прибыли наемники из Колумбии, заявил Лисняк
Украинские наемники прибыли в район села Глушковка Харьковской области