Наемницы из Аргентины, Бразилии, Перу и Колумбии воюют на стороне ВСУ

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Наемницы из Аргентины, Бразилии, Перу и Колумбии воюют на стороне ВСУ, при этом перуанка и две колумбийки отправились на Украину вслед за мужьями, воюющими за киевский режим, выяснило РИА Новости.

ВСУ ведут вербовку женщин из Латинской Америки для участия в боевых действиях на передовой.

Структура, отвечающая за вербовку иностранцев в ВСУ, опубликовала в своих соцсетях ряд интервью с латиноамериканками, решившими стать наемницами в украинских войсках.

Некоторые из них рассказали, что имеют медицинское образование, опыт службы в правоохранительных органах и частных охранных структурах, тогда как другие сообщили, что в прошлом работали в гражданских профессиях повара и администратора в магазине.

При этом наемницы из Перу Колумбии признались, что поехали на Украину за своими мужьями, завербовавшимися в ВСУ.

Также некоторые из воюющих за ВСУ латиноамериканок признались, что рассчитывают остаться на Украине и получить гражданство этой страны.

В начале ноября РИА Новости выяснило, что бразильские наемники, супруги Густво Островски и Адриана Маршалл Перейра, официально служат в рядах нацгвардии Украины.

Ближним Востоком. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном