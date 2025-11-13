Рейтинг@Mail.ru
Наемницы из Аргентины, Бразилии, Перу и Колумбии воюют на стороне ВСУ - 13.11.2025
04:23 13.11.2025
Наемницы из Аргентины, Бразилии, Перу и Колумбии воюют на стороне ВСУ
Наемницы из Аргентины, Бразилии, Перу и Колумбии воюют на стороне ВСУ

© AP Photo / Kostiantyn LiberovВоеннослужащие ВСУ в Харьковской области
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Наемницы из Аргентины, Бразилии, Перу и Колумбии воюют на стороне ВСУ, при этом перуанка и две колумбийки отправились на Украину вслед за мужьями, воюющими за киевский режим, выяснило РИА Новости.
ВСУ ведут вербовку женщин из Латинской Америки для участия в боевых действиях на передовой.
Структура, отвечающая за вербовку иностранцев в ВСУ, опубликовала в своих соцсетях ряд интервью с латиноамериканками, решившими стать наемницами в украинских войсках.
Некоторые из них рассказали, что имеют медицинское образование, опыт службы в правоохранительных органах и частных охранных структурах, тогда как другие сообщили, что в прошлом работали в гражданских профессиях повара и администратора в магазине.
При этом наемницы из Перу и Колумбии признались, что поехали на Украину за своими мужьями, завербовавшимися в ВСУ.
Также некоторые из воюющих за ВСУ латиноамериканок признались, что рассчитывают остаться на Украине и получить гражданство этой страны.
В начале ноября РИА Новости выяснило, что бразильские наемники, супруги Густво Островски и Адриана Маршалл Перейра, официально служат в рядах нацгвардии Украины.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
