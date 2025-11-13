В ДНР будут судить взятого в плен наемника ВСУ из Колумбии

«

"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего гражданина Республики Колумбии Лопеса Оскара Маурисио Бланко. Он обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица по обеспечению общественной безопасности)", - сообщили в прокуратуре.