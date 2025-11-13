В ДНР будут судить взятого в плен наемника ВСУ из Колумбии

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Прокуратура ДНР направила в Верховный суд республики дело наемника из Колумбии, его будут судить в очном режиме, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве.
«
"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего гражданина Республики Колумбии Лопеса Оскара Маурисио Бланко. Он обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица по обеспечению общественной безопасности)", - сообщили в прокуратуре.
По версии следствия, в мае 2024 года Бланко прибыл в Тернополь, где заключил контракт с 66-й отдельной механизированной бригадой ВСУ. Пройдя военную подготовку на территории тренировочных баз, он освоил необходимые навыки для участия в вооруженном конфликте, был обеспечен личным огнестрельным оружием. За указанные действия он получил вознаграждение, эквивалентное более 589 тысячам рублей.
"В декабре 2024 года Бланко взят в плен Вооруженными силами Российской Федерации в районе населенного пункта Разлив Великоновоселковского района ДНР. Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу", - сообщили в прокуратуре.
Об освобождении Разлива Минобороны сообщило 1 апреля 2025 года.