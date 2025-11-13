Семья наемника из США собирает деньги на возвращение его тела с Украины

Рейтинг@Mail.ru
03:10 13.11.2025
в мире
массачусетс
сша
украина
вооруженные силы украины
в мире, массачусетс, сша, украина, вооруженные силы украины
В мире, Массачусетс, США, Украина, Вооруженные силы Украины
ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Семья воевавшего в рядах Украины американского наемника с октября пытается собрать деньги на возвращение его останков на родину, однако достаточного числа желающих помочь родственникам бывшего морпеха так и не набирается, выяснило РИА Новости.
Американец Алан из штата Массачусетс по воспоминаниям знакомых в соцсетях служил в Корпусе морской пехоты США, а после возвращения из армии работал пожарным, заодно увлекаясь левой идеологией.
Заключив контракт с ВСУ, согласно открытым данным, он отправился на Украину, где и погиб 23 сентября.
Его семья с октября начала сбор средств в размере 20 тысяч долларов на одной из краудфандинговых платформ, надеясь оплатить расходы на возвращение останков и похороны. Однако достаточного числа желающих помочь до сих пор не набралось.
"Мы призываем… взять на себя расходы, связанные с его похоронами и поминальной службой", - указано на странице сбора денег.
