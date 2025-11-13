https://ria.ru/20251113/naemnik-2054641460.html
Семья наемника из США собирает деньги на возвращение его тела с Украины
Семья наемника из США собирает деньги на возвращение его тела с Украины
Семья наемника из США собирает деньги на возвращение его тела с Украины
Семья воевавшего в рядах Украины американского наемника с октября пытается собрать деньги на возвращение его останков на родину, однако достаточного числа... РИА Новости, 13.11.2025
Семья наемника из США собирает деньги на возвращение его тела с Украины
ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Семья воевавшего в рядах Украины американского наемника с октября пытается собрать деньги на возвращение его останков на родину, однако достаточного числа желающих помочь родственникам бывшего морпеха так и не набирается, выяснило РИА Новости.
Американец Алан из штата Массачусетс
по воспоминаниям знакомых в соцсетях служил в Корпусе морской пехоты США
, а после возвращения из армии работал пожарным, заодно увлекаясь левой идеологией.
Заключив контракт с ВСУ
, согласно открытым данным, он отправился на Украину
, где и погиб 23 сентября.
Его семья с октября начала сбор средств в размере 20 тысяч долларов на одной из краудфандинговых платформ, надеясь оплатить расходы на возвращение останков и похороны. Однако достаточного числа желающих помочь до сих пор не набралось.
"Мы призываем… взять на себя расходы, связанные с его похоронами и поминальной службой", - указано на странице сбора денег.