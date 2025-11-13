Семья наемника из США собирает деньги на возвращение его тела с Украины

ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Семья воевавшего в рядах Украины американского наемника с октября пытается собрать деньги на возвращение его останков на родину, однако достаточного числа желающих помочь родственникам бывшего морпеха так и не набирается, выяснило РИА Новости.

Американец Алан из штата Массачусетс по воспоминаниям знакомых в соцсетях служил в Корпусе морской пехоты США , а после возвращения из армии работал пожарным, заодно увлекаясь левой идеологией.

Заключив контракт с ВСУ , согласно открытым данным, он отправился на Украину , где и погиб 23 сентября.

Его семья с октября начала сбор средств в размере 20 тысяч долларов на одной из краудфандинговых платформ, надеясь оплатить расходы на возвращение останков и похороны. Однако достаточного числа желающих помочь до сих пор не набралось.