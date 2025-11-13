В российские войска отправили "Солнцепек" с надписью "За Кириллова!"

"Мы поставляем не просто системы, мы их модернизируем исходя из требований к ним и опыта применения. Наша основная цель – это повысить эффективность ТОС в условиях возникающих современных угроз. Инженеры и конструкторы концерна постоянно совершенствуют "Солнцепёк", повышая его характеристики", – приводит пресс-служба слова Семизорова.