В российские войска отправили "Солнцепек" с надписью "За Кириллова!"

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Сотрудники "Уралвагонзавода" нанесли на одну из поставленных в российские войска тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А "Солнцепёк" надпись "За Кириллова!", посвящённую погибшему в результате теракта начальнику войск РХБЗ ВС РФ Игорю Кириллову, сообщили в пресс-службе "Ростеха".
Концерн "Уралвагонзавод" в преддверии Дня войск радиационной, химической и биологической защиты отправил в армию очередную партию "Солнцепёков", оснащённых модернизированным комплексом защиты от беспилотников.
"На одну из боевых машин работники предприятия нанесли надпись "За Кириллова!" в честь бывшего начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, который внес неоценимый вклад в модернизацию тяжелых огнемётных систем", - говорится в сообщении.
Как отметил заместитель гендиректора по спецтехнике "Уралвагонзавода" Дмитрий Семизоров, "применение в ходе боевых действий – это наиболее эффективный шаг к совершенствованию".
"Мы поставляем не просто системы, мы их модернизируем исходя из требований к ним и опыта применения. Наша основная цель – это повысить эффективность ТОС в условиях возникающих современных угроз. Инженеры и конструкторы концерна постоянно совершенствуют "Солнцепёк", повышая его характеристики", – приводит пресс-служба слова Семизорова.
Поставленная партия оснащена новым защитным комплексом от дронов, разработанным с учётом опыта боевого применения. Боевые машины базируются на шасси танка Т-72. Дальность стрельбы может варьироваться от сотен метров до нескольких километров, полный залп способен накрыть площадь до 40 тысяч квадратных метров.