В российские войска отправили "Солнцепек" с надписью "За Кириллова!" - РИА Новости, 13.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:30 13.11.2025 (обновлено: 14:39 13.11.2025)
В российские войска отправили "Солнцепек" с надписью "За Кириллова!"
В российские войска отправили "Солнцепек" с надписью "За Кириллова!"
В российские войска отправили "Солнцепек" с надписью "За Кириллова!"
Сотрудники "Уралвагонзавода" нанесли на одну из поставленных в российские войска тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А "Солнцепёк" надпись "За Кириллова!",... РИА Новости, 13.11.2025
специальная военная операция на украине
игорь кириллов
дмитрий семизоров
уралвагонзавод
войска рхбз
вооруженные силы рф
тос-1а "солнцепек"
т-72 "урал"
игорь кириллов, дмитрий семизоров, уралвагонзавод, войска рхбз, вооруженные силы рф, тос-1а "солнцепек", т-72 "урал", безопасность
Специальная военная операция на Украине, Игорь Кириллов, Дмитрий Семизоров, Уралвагонзавод, Войска РХБЗ, Вооруженные силы РФ, ТОС-1А "Солнцепек", Т-72 "Урал", Безопасность
В российские войска отправили "Солнцепек" с надписью "За Кириллова!"

Уралвагонзавод передал ВС РФ "Солнцепёки" с новой защитой от дронов

© УралВагонЗавод/TelegramНовая партия "Солнцепёков" с защитой от дронов отправлена в войска
Новая партия Солнцепёков с защитой от дронов отправлена в войска - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© УралВагонЗавод/Telegram
Новая партия "Солнцепёков" с защитой от дронов отправлена в войска
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Сотрудники "Уралвагонзавода" нанесли на одну из поставленных в российские войска тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А "Солнцепёк" надпись "За Кириллова!", посвящённую погибшему в результате теракта начальнику войск РХБЗ ВС РФ Игорю Кириллову, сообщили в пресс-службе "Ростеха".
Концерн "Уралвагонзавод" в преддверии Дня войск радиационной, химической и биологической защиты отправил в армию очередную партию "Солнцепёков", оснащённых модернизированным комплексом защиты от беспилотников.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-СМД-Е - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Ростех поставил Минобороны партию новейших ЗРПК
19 сентября, 08:42
"На одну из боевых машин работники предприятия нанесли надпись "За Кириллова!" в честь бывшего начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, который внес неоценимый вклад в модернизацию тяжелых огнемётных систем", - говорится в сообщении.
Как отметил заместитель гендиректора по спецтехнике "Уралвагонзавода" Дмитрий Семизоров, "применение в ходе боевых действий – это наиболее эффективный шаг к совершенствованию".
"Мы поставляем не просто системы, мы их модернизируем исходя из требований к ним и опыта применения. Наша основная цель – это повысить эффективность ТОС в условиях возникающих современных угроз. Инженеры и конструкторы концерна постоянно совершенствуют "Солнцепёк", повышая его характеристики", – приводит пресс-служба слова Семизорова.
Поставленная партия оснащена новым защитным комплексом от дронов, разработанным с учётом опыта боевого применения. Боевые машины базируются на шасси танка Т-72. Дальность стрельбы может варьироваться от сотен метров до нескольких километров, полный залп способен накрыть площадь до 40 тысяч квадратных метров.
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
В Ростехе рассказали об испытаниях огнеметной системы на базе Т-80
Вчера, 12:06
 
Специальная военная операция на УкраинеИгорь КирилловДмитрий СемизоровУралвагонзаводВойска РХБЗВооруженные силы РФТОС-1А "Солнцепек"Т-72 "Урал"Безопасность
 
 
