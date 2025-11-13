Рейтинг@Mail.ru
В МВФ заявили, что обсудят с Украиной проблему коррупции в стране
19:04 13.11.2025
В МВФ заявили, что обсудят с Украиной проблему коррупции в стране
Международный валютный фонд (МВФ) намерен в ближайшие время обсудить с Украиной проблему с коррупцией в стране на фоне разразившегося коррупционного скандала
в мире, украина, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), мвф
В мире, Украина, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), МВФ
В МВФ заявили, что обсудят с Украиной проблему коррупции в стране

Козак: МВФ намерен обсудить с Украиной проблему коррупции

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) намерен в ближайшие время обсудить с Украиной проблему с коррупцией в стране на фоне разразившегося коррупционного скандала, заявила в ответ на вопрос РИА Новости директор по коммуникациям МВФ Джули Козак.
"Обсуждения будут сосредоточены на политиках, чтобы обеспечить макроэкономическую стабильность Украины… В рамках этих политик будут серьезные реформы по мобилизации внутренних доходов, укреплению государственного управления и борьбе с коррупцией", - сказала она на брифинге, отвечая на вопрос РИА Новости.
По словам Козак, данные вопросы являются лишь некоторыми из тех, что фонд будет обсуждать с Украиной в рамках работы миссии МВФ, которая начнется в ближайшее время.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, опубликовав фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
В миреУкраинаНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)МВФ
 
 
