МВФ призвал создать на Украине надежную систему борьбы с коррупцией

ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Игорь Наймушин. Украина должна создать надежную систему борьбы с коррупцией, чтобы получать внешнюю финансовую помощь, заявила в ответ на вопрос РИА Новости директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак на фоне разразившегося коррупционного скандала в стране.

"Что касается борьбы с коррупцией и реформ государственного управления, то мы уже давно говорим, что Украине необходима надежная антикоррупционная архитектура", - сообщила она на брифинге, отвечая на вопрос РИА Новости.

Козак добавила, что борьба с коррупцией, по мнению МВФ , является центральным вопросом для сообщества доноров, если Украина ищет поддержки международного сообщества.

"Последние выявленные факты коррупции в энергетическом секторе подчеркивают важность продолжения борьбы с коррупцией на Украине и обеспечения того, чтобы антикоррупционные институты имели возможности, доверие и свободу для исполнения своих обязанностей", - заключила она.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.