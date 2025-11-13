Рейтинг@Mail.ru
МВФ призвал создать на Украине надежную систему борьбы с коррупцией - РИА Новости, 13.11.2025
19:02 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/mvf-2054845380.html
МВФ призвал создать на Украине надежную систему борьбы с коррупцией
МВФ призвал создать на Украине надежную систему борьбы с коррупцией - РИА Новости, 13.11.2025
МВФ призвал создать на Украине надежную систему борьбы с коррупцией
Игорь Наймушин. Украина должна создать надежную систему борьбы с коррупцией, чтобы получать внешнюю финансовую помощь, заявила в ответ на вопрос РИА Новости... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T19:02:00+03:00
2025-11-13T19:02:00+03:00
в мире
украина
герман галущенко
владимир зеленский
светлана гринчук
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
мвф
украина
в мире, украина, герман галущенко, владимир зеленский, светлана гринчук, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, мвф
В мире, Украина, Герман Галущенко, Владимир Зеленский, Светлана Гринчук, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, МВФ
МВФ призвал создать на Украине надежную систему борьбы с коррупцией

МВФ: Украина должна создать систему борьбы с коррупцией, чтобы получать помощь

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТабличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ
Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Игорь Наймушин. Украина должна создать надежную систему борьбы с коррупцией, чтобы получать внешнюю финансовую помощь, заявила в ответ на вопрос РИА Новости директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак на фоне разразившегося коррупционного скандала в стране.
"Что касается борьбы с коррупцией и реформ государственного управления, то мы уже давно говорим, что Украине необходима надежная антикоррупционная архитектура", - сообщила она на брифинге, отвечая на вопрос РИА Новости.
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
В НАБУ назвали главного в коррупционной схеме по энергетике
11 ноября, 15:02
Козак добавила, что борьба с коррупцией, по мнению МВФ, является центральным вопросом для сообщества доноров, если Украина ищет поддержки международного сообщества.
"Последние выявленные факты коррупции в энергетическом секторе подчеркивают важность продолжения борьбы с коррупцией на Украине и обеспечения того, чтобы антикоррупционные институты имели возможности, доверие и свободу для исполнения своих обязанностей", - заключила она.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, опубликовав фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Петер Сийярто на сессии Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов международного форума в рамках международного форума Российская энергетическая неделя в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Сийярто призвал прекратить спонсирование Киева из-за коррупции
Вчера, 04:17
 
В миреУкраинаГерман ГалущенкоВладимир ЗеленскийСветлана ГринчукНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомМВФ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
