https://ria.ru/20251113/mts-2054765945.html
ФАС раскрыла детали соглашения по спору с МТС о повышении тарифов
ФАС раскрыла детали соглашения по спору с МТС о повышении тарифов - РИА Новости, 13.11.2025
ФАС раскрыла детали соглашения по спору с МТС о повышении тарифов
МТС в рамках урегулирования спора по тарифам перечислит 0,7 миллиарда рублей в федеральный бюджет и вложит 2,4 миллиарда рублей в развитие мобильной связи в... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T14:52:00+03:00
2025-11-13T14:52:00+03:00
2025-11-13T14:53:00+03:00
экономика
россия
мтс
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153283/74/1532837449_0:339:2438:1710_1920x0_80_0_0_d52fad592a5c3abd0b1f093d54384695.jpg
https://ria.ru/20251113/mts-2054761658.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153283/74/1532837449_0:110:2438:1939_1920x0_80_0_0_0ae1945d5bd0613b7d51a11764231ffc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, мтс, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, МТС, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС раскрыла детали соглашения по спору с МТС о повышении тарифов
ФАС: МТС вложит 2,4 млрд руб в мобильную связь в малых населенных пунктах
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. МТС в рамках урегулирования спора по тарифам перечислит 0,7 миллиарда рублей в федеральный бюджет и вложит 2,4 миллиарда рублей в развитие мобильной связи в малых населенных пунктах с населением до 1 тысячи человек, заявили в Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.
В четверг МТС
сообщила об урегулировании спора с ФАС
касательно повышения тарифов в 2024 году, подписано мировое соглашение.
"ПАО "МТС" необходимо перечислить в бюджет незаконно полученный доход в размере 664 миллионов рублей. Кроме того, в рамках исполнения предписания ведомства по итогам рассмотрения антимонопольного дела компания обязана проинвестировать 2,4 миллиарда рублей в развитие сетей связи в населенных пунктах численностью менее 1000 человек. Их перечень будет определять Минцифры России", - говорится в сообщении ведомства.