14:52 13.11.2025 (обновлено: 14:53 13.11.2025)
ФАС раскрыла детали соглашения по спору с МТС о повышении тарифов
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. МТС в рамках урегулирования спора по тарифам перечислит 0,7 миллиарда рублей в федеральный бюджет и вложит 2,4 миллиарда рублей в развитие мобильной связи в малых населенных пунктах с населением до 1 тысячи человек, заявили в Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.
В четверг МТС сообщила об урегулировании спора с ФАС касательно повышения тарифов в 2024 году, подписано мировое соглашение.
"ПАО "МТС" необходимо перечислить в бюджет незаконно полученный доход в размере 664 миллионов рублей. Кроме того, в рамках исполнения предписания ведомства по итогам рассмотрения антимонопольного дела компания обязана проинвестировать 2,4 миллиарда рублей в развитие сетей связи в населенных пунктах численностью менее 1000 человек. Их перечень будет определять Минцифры России", - говорится в сообщении ведомства.
