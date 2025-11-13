https://ria.ru/20251113/mts-2054762764.html
МТС и ФАС урегулировали спор по повышению тарифов
МТС и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России урегулировали спор по повышению тарифов в апреле-мае 2024 года, стороны подписали мировое соглашение,... РИА Новости, 13.11.2025
